La notte della moda, il racconto della Vogue Fashion's Night

La nona edizione della Vogue Fashion’s Night Out non ha deluso le aspettative.

In migliaia hanno affollato le strade tra piazza Duomo, via Manzoni, via Montenapoleone, via della Spiga, Corso Venezia, Corso Vittorio Emanuele e poi ancora il quartiere Brera, corso Como, piazza Gae Aulenti e Porta Nuova.

Centinaia di negozi aperti fino a tarda sera, un’atmosfera festosa, un’occasione unica per vivere le emozioni dello shopping celebrando la moda milanese.

Ribattezzata quest’anno Vogue for Milano a voler segnare il legame indissolubile con questa città ormai inimitabile capitale mondiale della moda, la giornata è stata segnata da concerti, feste, mostre, proiezioni e naturalmente tanti acquisti. Le voci dei protagonisti.