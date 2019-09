Vogue for Milano 2019: torna il popolo dei fashion victims, tra musica, selfie e shopping fino a tarda sera

Undicesima edizione per 'Vogue for Milano', la notte bianca della moda organizzata dalla storica rivista di fashion e style. Migliaia di fashion victims si sono riversati nelle vie del centro, animate a festa in attesa della settimana della moda.

Tante le iniziative preparate per quella che fino a qualche anno fa era nota come la 'Vogue fashion night': dai concerti hip-hop improvvisati all'ombra del Duomo, alle sfilate della banda che suona Lady Gaga, passando per lo shopping nei negozi aperti fino a tarda sera e i selfie nelle apposite postazioni allestite in corso Vittorio Emanuele II.

A chiudere la serata gli attesissimi concerti di Levante e Mahmood, che si sono esibiti dalla Terrazza Duomo 21 davanti a centinaia di fan. La settimana della moda, con le sfilate delle collezioni primavera/estate 2020, inizierà martedì17 settembre e si concluderà lunedì 23.