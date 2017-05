Il Centro Studi per lo Sviluppo Sostenibile, in occasione di Milano Food City, ha organizzato quattro workshop tematici a Palazzo Isimbardi, coinvolgendo i principali stakeholder (università centri ricerca, esperti, associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e privati, giornalisti, ordini professionali) su "cibo e l’uomo", "sostenibilità", "tradizione e ricerca" e "contraffazioni agroalimentari"