BluFishmod, decine di pesci volanti colorano Milano nella settimana del World Oceans Day

Nell'epoca dei flash mob, l'originalità diventa il dettaglio che fa la differenza. In occasione della settimana del World Oceans Day, Marine Stewardship Council Italia – Pesca Sostenibile ha organizzato il BluFishmob: un evento itinerante che ha colorato i cieli di Milano con decine di pesci volanti, portando il mare in città.

L’obiettivo è ricordare alle persone che l’oceano non è così lontano come sembra: in un mondo in cui la sovrappesca inizia ad essere un problema sempre più pressante, è necessario sensibilizzare e responsabilizzare i consumatori.