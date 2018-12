Blitz di Iene Vegane da Peck. Il video della protesta

Seduta davanti alla vetrina della gastronomia Peck, dove sono esposti degli zamponi in vendita per Capodanno, l'attivista di Iene, Alessandra Di Lenge ha diffuso informazioni sulla vita degli animali da reddito attraverso un altoparlante: "I maiali vengono sgozzati da cuccioli a sei mesi, quando potrebbero arrivare a 15 o 20 anni in natura, come i nostri cani. E per Capodanno viene servito il loro piede. Il piede di un morto che ha passato la vita in mezzo a feci e urine".

Il video della protesta.