Milano, la protesta dei precari di Zara: "Da dieci anni subiamo condizioni di lavoro inaccettabili"

Sfruttamento, paghe al minimo e persino caporalato. Sono le accuse dei lavoratori del comparto logistica di Zara, la multinazionale spagnola della moda presente a Milano con numerosi punti vendita.

"Ogni giorno subiamo condizioni lavorative pessime - spiegano i facchini della casa di moda - Come se non bastasse ora vogliono farci passare sotto il controllo dell'agenzia interinale Manpower, il che significa precarizzarci ulteriormente. Solo nel 2018 Zara ha fatturato oltre 18 miliardi di dollari, mentre per noi c'è solo il precariato. Alcuni di questi lavoratori sono qui da oltre 10 anni, alcuni anche di più. Zara dovrebbe assumerci, non farci diventare ancora più precari".