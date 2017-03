Salute e prevenzione: parte la Settimanadellavista in clinica Baviera

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In occasione della Giornata Mondiale del Glaucoma e della Giornata Mondiale della Salute, che si celebrano rispettivamente i prossimi 12 marzo e 7 aprile, Clinica Baviera (www.clinicabaviera.it), Istituto Oftalmico Europeo riflette sull'importanza della prevenzione in ambito oculistico, realizzando controlli gratuiti per la valutazione della capacità visiva e soprattutto per la prevenzione del glaucoma. In Italia più di un milione di persone soffre di glaucoma, ma solo metà ne è a conoscenza. Se non diagnosticato in tempo, questa patologia porta alla cecità. Clinica Baviera lancia per questo motivo la campagna di prevenzione #SETTIMANAdellaVISTA, per stimolare sempre più persone a sottoporsi ad un controllo oculistico, condizione fondamentale per determinare non solo se si vede correttamente, ma anche se sono presenti patologie asintomatiche, come è appunto il glaucoma, chiamato anche "il ladro silenzioso della vista" perché nelle sue fasi iniziali non presenta sintomi e quando questi arrivano, può essere troppo tardi per intervenire efficacemente. Una settimana di porte aperte, dal 3 all'8 aprile, per Check Up gratuiti della vista a Milano, Torino e Varese: veloci screening per valutare lo stato generale della vista e per misurare la pressione oculare, un esame fondamentale per la diagnosi del glaucoma. Gli screening saranno realizzati da ortottisti professionisti e chi interessato può chiamare già da ora per prendere appuntamento al numero gratuito: 800 228833. Le visite si effettuano solo su appuntamento. Alla #SETTIMANAdellaVISTA aderiranno tutte le cliniche del gruppo Clinica Baviera presenti sul territorio italiano: • Milano, Via Albricci 5 • Milano, Via Trenno 12 • Torino, Piazza Solferino 7/i • Varese, Via Rossini 8/a La vista è, tra i 5 sensi, quello più utilizzato ma anche il più a rischio e nonostante ciò sono pochi gli italiani che se ne prendono cura in maniera adeguata. Sono oltre 37 milioni (il 61%) che non prestano opportuna attenzione al proprio benessere visivo e solo il 39% infatti si sottopone al test della vista una volta all'anno. La situazione è allarmante se si pensa che sono sempre più gli italiani che dichiarano di avere difficoltà visive: nella lettura (il 22%), alla guida (il 31%), quando cambiano le condizioni di luce (43%) o mentre si lavora in ufficio (32%). È importante diagnosticare per tempo patologie asintomatiche gravi, come appunto il glaucoma, prendendo le giuste precauzioni; ecco perché durante la campagna di prevenzione, in Clinica Baviera si controllerà anche la pressione oculare, che è in effetti l'esame principale per diagnosticare questa malattia. La vista è il senso che ci dà la percezione del mondo: tienila d'occhio con Clinica Baviera!