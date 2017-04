Visite guidate bunker Breda - Sabato 22.04.2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord continua con le aperture e le visite guidate agli ex-Bunker Breda nel Parco Nord. Prossima data: SABATO 22 APRILE 2017 ore 11:00 I visitatori, in gruppi di 40, saranno accompagnati in un percorso immersivo attraverso immagini, narrazioni e testimonianze dirette sulla Seconda Guerra Mondiale e la storia del Parco. Durante la visita ai rifugi antiaerei si potranno vedere: - Installazione di Bombe ad uncinetto (opere di Laura Morelli / Associazione DI+) - Allestimento fotografico permanente "La linea del tempo" su Breda e Nord Milano in tempo di guerra - Terre aride, germogli di speranza e bosco di pace: allestimento temporaneo dei volontari del Servizio Civile del Parco Ingressi: Adulti .....................................................................................5 euro Tessera associativa annuale Ecomuseo obbligatoria (solo per visitatori maggiorenni) ...........................................1 euro Bambini da 0 a 5 anni ...........................................ingresso gratuito Bambini da 6 a 11 anni .........................................................3 euro La quota di partecipazione permetterà di coprire le spese di gestione, della guida, nonché di produzione del materiale che vi verrà fornito all'arrivo, e ci permetterà di portare avanti questo tipo di iniziative! Si ricorda che la prenotazione è obbligatoria (fino ad esaurimento dei posti disponibili). In caso di disdetta si prega di comunicarlo via telefono. Iscrizioni: • Tramite mail all'indirizzo ecomuseo@eumm-nord.it; • Tramite telefono al numero 324 9598176 IMPORTANTE: LA PRENOTAZIONE E' DA CONSIDERARSI VALIDA SOLO IN CASO DI CONFERMA DA PARTE DEGLI ORGANIZZATORI. La prenotazione dà diritto al posto fino a 5 minuti prima della partenza della visita. In caso di non presentazione da parte dell'interessato, il posto verrà attribuito alla prima persona in lista di attesa. Luogo ritrovo: presso la Cascina Centro Parco - via Clerici 150 Sesto San Giovanni I Bunker si trovano nel Boschetto GEV, dietro la Cascina Centro Parco: la guida accompagnerà il gruppo in loco. Abbigliamento: la temperatura all'interno del bunker piuttosto bassa, consigliamo pertanto un abbigliamento adeguato. Per ogni ulteriore dettaglio: ecomuseo@eumm-nord.it