"4 donne...sull'orlo di una crisi di nervi" ad abbiategrasso

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Venerdì 10 e Sabato 11 Giugno alle ore 21.00 all’interno del festival teatrale “Anteprime… e non solo!” organizzato da PianoinBilico, Geco.B Eventi e MaffeisLab, andrà in scena uno spettacolo in anteprima nazionale: 4 donne… sull’orlo di una crisi di nervi. Una produzione PianoinBilico e Geco.B Eventi in collaborazione con Nove Teatro. 4 donne sull’orlo di una crisi di nervi è rutilante puzzle comico che celebra la vittoria del femminile sulla malinconia di quei rapporti destinati all’autoconsunzione. Le 4 protagoniste preferiscono il puro teatro del labirinto delle passioni: si perdono, piangono, urlano, tentano il suicidio, vengono tradite, sembrano non trovare più la via d’uscita, ma alla fine risorgono dalle ceneri dei loro incendi sentimentali. Lo spettacolo racconta le travagliate vicende di 4 donne diverse per età, estrazione sociale, culturale e di vita. Queste donne che in apparenza non hanno nulla a che vedere l’una con l’altra, arriveranno ad intrecciare in modo indissolubile le loro vite. Al centro del dibattito ci sarà una figura maschile causa, e a volte effetto, delle difficoltà che le 4 protagoniste dovranno affrontare e risolvere in maniera spesso frenetica e confusionale. Un intreccio da gioco delle parti e commedia degli equivoci che, creando situazioni comiche e talvolta addirittura farsesche, porterà le attrici a confrontarsi con gli aspetti più delicati del rapporto umano. I rapporti uomo-donna, ma soprattutto donna-donna, sfoceranno in vere e proprie crisi di nervi. (Domenico Ammendola) 4 DONNE… SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI Drammaturgia: Livia Castiglioni e Silvia Giulia Mendola Con: Livia Castiglioni, Pasquale di Filippo, Silvia Giulia Mendola, Silvia Rubino,Francesca Ziggiotti Regia: Domenico Ammendola Assistente alla regia: Sabina Borrelli Produzione PianoinBilico e Geco.B Eventi in collaborazione con Nove Teatro INFORMAZIONI DATA E ORARIO Venerdì 10 e Sabato 11 Giugno ore 21.00 LUOGO Ex Convento dell’Annunciata (via Pontida 22, Abbiategrasso) PREZZI INTERO: 15€ RIDOTTO: 10€ INFO e PRENOTAZIONI cell. 349 7085598 pianoinbilico@gmail.com www.pianoinbilico.com