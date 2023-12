A milano- art & travel vernissage all’agenzia viaggi ‘5 giornate’ “la realtà aumentata nell’arte” personale dell’artista giulio marchetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In prossimità delle festività natalizie, la storica agenzia viaggi ‘5 Giornate’ a Milano, regala alla città un altro evento artistico che coniuga creatività e conoscenza come nell’organizzare viaggi su misura sono indispensabili esperienza, conoscenza, competenza, ma anche la capacità di condividere di un sogno! L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 18: il vernissage è dedicato all’artista Giulio Marchetti e si intitola ““La realtà aumentata nell’arte”. Curatore della mostra è Gianluca Marziani, in piazza 5 Giornate 15, nella sede del casello del vecchio dazio, ingresso libero. L’evento nasce nell’ambito del Progetto Hub For Visible Emotion by Agostino Art Gallery & Astrolabio Viaggi. Il Tour Operator italiano L’Astrolabio, da quarant'anni anni realtà di riferimento per il mercato italiano nel segmento viaggi - dal business travel alle vacanze studio, dai viaggi di nozze a quelli leisure – è specializzato in proposte "su misura" in Italia e nel mondo. Il progetto Hub For Visible Emotions, avviato dal general manager Andrea Barbieri con la Agostino Art Gallery di Milano, coinvolge tutte le agenzie che fanno capo al tour operator. Oltre alla ‘5 Giornate’: A Milano: L'Astrolabio, in viale Monterosa 20, visitabile da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-18 Superviaggi, in via Boccaccio, 19, visitabile da lunedì a venerdì, orario 9-13 e 14-18 A Bergamo Ascot viaggi, in via Broseta 38. Ogni servizio in queste agenzie non è mai standard e viene caratterizzato dalla relazione con il singolo cliente. Il sito internet www.astrolabiogroup.com presenta tutte le attività in capo alla Famiglia Aronson (una quota appartiene agli Olivari) che ha scritto la storia del tour operating italiano in quanto è stata proprietaria di Chiariva, la prima agenzia di viaggi in Italia e la terza al mondo, fino al 2016. Attualmente l’insieme di attività agenzie/vacanze studio segna un fatturato 2023 di più di 20 milioni di euro ed è in corso una campagna di acquisizioni. I clienti sono in tutta Italia, con focus in Lombardia. La business unit dei viaggi studio per studenti muove circa 3 mila bambini e adolescenti l’anno che sommati ai clienti della sister company VIVA diventano più di 6.000 e il numero è in continuo aumento. E’ l’unica organizzazione che si fa carico anche dei bambini della scuola primaria, dagli 8 anni (e fino ai 17). L’impegno etico è ispirato ai valori umani più universali e si traduce in lealtà, competenza di mercato e formazione continua nel sapere monitorare e ascoltare i bisogni profondi delle persone clienti. Non a caso, alle famiglie dei giovani che non sono potuti partire per le mete di studio a giugno 2021 causa lockdown, sono state restituite tutte le quote: 2 milioni di euro per 1500 studenti. Così Gianluca Marziani presenta Giulio Marchetti La realtà aumentata di cui tanto si parla in termini d’industria tecnologica, esiste da diversi anni nel contesto aperto della creatività digitale. Il modello d’invenzione ha spostato le fondamenta fotografiche nel mondo aumentato della cosmesi elettronica, vera e propria chiave per comprendere il senso di un’epoca liquida, costruita e modulata sul PRINCIPIO DI IRREALTA’. Il nostro Giulio Marchetti s’insinua, con giusta mimesi, nel processo bulimico delle icone da social media, cogliendo alcuni nodi del cortocircuito tra reale e plausibile. Che si tratti di un brand globale - Gucci - di una bevanda epocale - Coca Cola - di star della musica - Achille Lauro - o di icone dei social media - Chiara Ferragni - il risultato coglie la sua omogenea aderenza a quel gioco epocale tra vero e falso, possibile e non plausibile, vicino e lontano. Le immagini di Marchetti sono alchimie figurative che comprimono il massimo della potenza nello spazio chiuso del singolo soggetto, mostrandoci la giusta modulazione di un realismo che si trasforma in una chimera luminosa, un nuovo archetipo che cattura la sostanza attiva del tempo digitale. La consapevolezza di questa irrealtà aumentata è una sintesi che ipnotizza l’istante elevato di quel feticcio, come se l’opera fosse il punto di maturazione iconografica nel processo liquido del web. Giulio Marchetti ferma l’attimo e si immerge nel valore metafisico del soggetto, bloccando istanti tematici con la consapevolezza del fotografo, la veggenza del poeta e la sensibilità del pittore. Agostino Art Gallery Nata nel 2022 per iniziativa dei coniugi Cinzia Lampariello e Giacomo Christian Giulio Ranzi, ha riscosso il favore di pubblico e critica grazie alla sua innovativa formula di galleria che diventa al tempo stesso spazio espositivo e creativo, luogo eclettico di incontri e confronti, eventi e talk, sino ad attivare sinergie con realtà esterne che diventano hub d'elezione, lontani dal mondo dell'arte, ma aperti all’arte e pronti ad accoglierla. Nuovo quindi l’approccio al mercato che porta gli artisti, famosi o emergenti, italiani e internazionali, incontro al pubblico, in una comunicazione sempre più diretta, inventiva, realmente pop. Grazie al polo L’Astrolabio e alla Agostino Art Gallery, il viaggio ora comincia con l’arte e prosegue ... ad arte. Dichiara Cinzia Lampariello Ranzi: “Le agenzie della Famiglia Aronson sono state le prime ad aderire al nostro progetto che parte dall’Italia per guardare all’Europa. Agostino Art Gallery può contare anche su due media partners, Exibart e Art & Investment. Abbiamo un canale dedicato youtube, Blinking Emotion: blink ovvero vedere in un attimo, in un batter di ciglia. Su Instagram partiranno le breaking news, notizie che riguardano a 360 gradi l’arte”.