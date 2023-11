A Milano arte & solidarieta’ alla ‘chiesa rossa’ domenica 26 novembre cassoela per tutti anche da asporto milano, in via chiesa rossa 55 (metro abbiategrasso)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

I Frati Cappuccini di Santa Maria alla Fonte, guidati da Fra Mauro Miselli, invitano i milanesi a una serie di appuntamenti gastronomici, culturali e divertenti in vista del Santo Natale. Si tratta di iniziative a partecipazione libera per raccogliere offerte da devolvere alle opere di conservazione della basilica situata lungo il Naviglio Pavese, in via Chiesa Rossa 55 (Metro Abbiategrasso), più nota come ‘Chiesa Rossa’. Prima data da non perdere, domenca 26 novembre: dalle ore 12 cassoela da asporto o da consumare in loco. Prenotazioni: fra.mauro@misisoni.org- mob. 3356810133. Arte e solidarietà si fondono per richiamare l’attenzione dei cittadini su un patrimonio culturale di grande valore. Infatti, l’edificio di Santa Maria alla Fonte, sorto sopra le fondamenta di un sacello paleocristiano, risale al periodo neoromanico del X secolo. Dopo il recupero dall’abbandono, avviato dal 1988 dal Comitato Chiesa Rossa, composto da volontari, oggi è un luogo di culto animato dalla spiritualità francescana e meta di pellegrinaggi alla Madonna del latte raffigurata in un affresco del 1400. La chiesa affaccia sul parco omonimo che anche due antichi cascinali e altri ‘ruderi’ ora ristrutturati e adibiti a moderna biblioteca civica multimediale e bar con dehors su un ampio gradevole portico aperto. In dicembre seguiranno questi eventi: - Da lunedì 4 dicembre si possono portare a Fra Miselli oggetti vari per essere riproposti con il mercatino solidale ‘Curiosando’. - Da giovedì 7 a domenica 17 dicembre: tradizionale mercatino solidale ‘Curiosando’ con una esposizione e vendita di presepi artigianali, idee regalo, marmellate e miele dall’Umbria. Nel salone adiacente il parco. - Domenica 10 dicembre: alle ore 15,3,0 per gli adulti, visita guidata alla basilica con la presidente del Comitato Chiesa Rossa prof. Enrica Garlati e per i bambini, un laboratorio per costruire la capanna del Presepe. Alle 17,30, merenda per tutti. - Sabato 16 - domenica 17 dicembre: vendita delle tipiche piante delle feste, le Stelle di Natale- davanti alla Chiesa. Per informazioni: fra.mauro@misisoni.org- mob. 3356810133.