Ad alta luce teatro la vera storia di alfonsina strada: 15 e 16 marzo alle ore 20.30

Venerdì 15 e Sabato 16 Marzo alle ore 20.30 ad Alta Luce Teatro (Alzaia Naviglio Grande 190, Milano) va in scena “Alfonsina con la A – l’incredibile storia di Alfonsina Strada”, di e con Monica Faggiani, prima donna a competere in gare maschili come il Giro di Lombardia e il Giro d'Italia, ritenuta tra le pioniere della parificazione tra sport maschile e femminile. Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale 2023/2024 di Alta Luce Teatro, “Urla e biancheggia il mar”. Il 10 maggio del 1924, con il numero 72, Alfonsina Strada prende parte al Giro d’Italia, unica corridora in gara. Mai nessuna prima di lei e mai più nessuna dopo di lei. A tre giorni dalla partenza il suo nome compare sulla Gazzetta dello Sport come "Alfonsino Strada di Milano", non si sa se la "a" mancante sia dovuta a un errore o a una precisa volontà. La storia di Alfonsina Strada nata Morini, detta ‘Fonsina’, anche se oggi poco conosciuta, è una storia appassionante, poetica e struggente. È la storia di una donna che per tutta la vita non ha desiderato altro che pedalare e non scendere mai dalla sua bicicletta, sperando così di fuggire lontano dalla miseria delle sue origini e di superare quel limite che la società, la cultura dell’epoca e il suo essere femmina volevano imporle. Con la bicicletta Alfonsina ha imparato la disubbidienza, ha imparato a sfidare i maschi ma sui pedali mai con le mani, senza arrendersi mai. Era “il diavolo in gonnella”, le urlavano “matta”, “vacca”, “logia”, “non ce la farai” ma Alfonsina sapeva bene che così facendo non parlavano di lei ma stavano solo mostrando i propri limiti. Non si sognavano minimamente di arrivare là dove lei era già arrivata da un pezzo. “Che se gli esseri umani sono addirittura arrivati sulla luna - diceva - io davvero non posso andare in bicicletta?” La storia di una donna incredibile, femminista senza saperlo, generosa, visionaria che ha aperto un varco per l’emancipazione sportiva - e sociale - delle donne, di tante donne che sono venute dopo di lei guidate dal suo esempio e dalla sua tenacia. Dalla sua “tigna” come lei stessa la definiva. ALFONSINA CON LA A – L’incredibile storia di Alfonsina Strada di e con Monica Faggiani Durata: 60 minuti ca. DATE E ORARIO Venerdì 15 e Sabato 16 Marzo ore 20.30 LUOGO ALTA LUCE TEATRO Alzaia Naviglio Grande, 190, Milano PREZZI Intero: 15€ +2€ tessera associativa ridotto under 25 e over 65: 12€+2€ tessera associativa INFO e PRENOTAZIONI cell. 3487076093 alt@altaluceteatro.com www.altaluceteatro.com