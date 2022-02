Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Domenica 20 febbraio 2022, dalle 15.00 alle 17.30, nel cortile della Scuola San Pio V, in via Ennio 16 a Milano(attiguo al Teatro Oscar), si svolgerà il secondo atteso appuntamento gratuito, dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni, del progetto Alla ricerca dell’identità perduta – Le avventure di Dana e Taro. Il progetto è stato ideato da Teatro Oscar DanzaTeatro, realizzato con il sostegno della Fondazione di Comunità Milano Onlus e patrocinato dal Municipio 4. Un pomeriggio di animazione e divertimento, un evento GRATUITO all’aperto in cui i bambini potranno giocare, affrontare piccole sfide, imparare canzoni, filastrocche e soprattutto conoscere la storia Dana e Taro, due personaggi, due amici che non riescono a ritrovarsi a causa di un mostro invisibile, che si nutre di rabbia e di paura. Per sconfiggerlo hanno bisogno dell’aiuto dei bambini che li ameranno e potranno seguirli, per diversi mesi, sostenendoli nelle loro avventure, alla ricerca del loro tesoro perduto: delle GEMME PREZIOSE disperse in tutta Milano, contenute nel Gioiometro! In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. INFO: Secondo appuntamento con Dana e Taro Scuola San Pio V, in Via Ennio 16 - Milano Ingresso libero, prenotazione consigliata: prenotazioni@teatrooscardanzateatro.it https://www.teatrooscardanzateatro.it/ Tel. 02 5455511 – 3355294652 Daniela Monico La partecipazione è gratuita; la mappa della città con gli adesivi, per partecipare alle avventure di Dana e Taro si può acquistare al costo di 3 euro. partecipando agli appuntamenti, oppure recandosi in via Lattanzio 60/b. Responsabili di Progetto Daniela Monico Vera Di Marco Attori Daniela Iotti Paolo Pavesi Regia e Montaggio Francesco Puppini Operatore Emiliano Neroni Trucco Marta Tenaglia Floriana Sechi Agnese Borghi Collaboratrice Aurora Mezzenga Musiche originali Paolo Pavesi Grafica Giulia Dimino Grazie a… Scuola del Piccolo Circo Auditorium Verdi Mudec Planetario Teatro Oscar Brigida Cesareo per il contributo creativo e…il piccolo Cesare Parisi per la Voce del Gioiometro