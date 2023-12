Alunni plusdotati: progetto pilota in una primaria di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

In Italia il 5% degli studenti è caratterizzato da un alto potenziale cognitivo, ovvero manifesta capacità superiori e anticipate rispetto all’età, è particolarmente curioso e creativo, ma per poter esprimere al meglio il suo potenziale e inserirsi armonicamente nella classe necessita di proposte educative adeguate e inclusive. Sono i dati evidenziati da LabTalento, il Laboratorio Italiano di Ricerca e Sviluppo del Potenziale, Talento e Plusdotazione dell’Università di Pavia, a cui possono rivolgersi sia le famiglie sia le scuole per valutare singoli casi di ragazzi "speciali". «Le potenzialità dei “gifted” devono essere riconosciute e supportate adeguatamente – spiega Elena Bignardi, direttrice di MILE Bilingual School, istituto paritario bilingue di Milano che, apripista in Italia tra le scuole bilingui, ha deciso di attivare un innovativo modello di didattica inclusiva già dalla scuola primaria. - Il rischio di demotivazione, noia e disagio socio-relazionale è infatti molto alto, con esiti talvolta disastrosi che sfociano nell’insuccesso e/o nell’abbandono scolastico. Senza contare le difficoltà per le famiglie che spesso, per mancata informazione e in assenza di un giusto supporto, si trovano a vivere l’alto potenziale dei propri figli più come un problema che come un vantaggio». Offrire alle famiglie e agli studenti uno strumento efficace Ed è proprio da questa esigenza che è partito il lungo percorso di MILE Bilingual School, che da più di dieci anni collabora con LabTalento per supportare gli alunni gifted e le loro famiglie e ha attivato un Gruppo Inclusione formato da una psicologa, dalla dirigente e dai docenti, incaricato di affrontare il tema bisogni e talenti speciali, compresi quelli degli atleti agonisti che devono conciliare lo studio allenamenti e gare. «Tuttavia avevamo la necessità di offrire alla nostra comunità scolastica uno strumento educativo validato dalla ricerca scientifica internazionale – spiega la preside - anche sulla base delle disposizioni esistenti in Italia che giustificano un riesame dell’offerta formativa al fine di individuare strategie didattiche che promuovano le potenzialità individuali. Per questo, dopo un periodo pilota, partito nel 2022, abbiamo ha deciso di adottare il modello SEM come parte integrante della nostra offerta didattica». SEM, come si caratterizza? SEM è l’acronimo di Schoolwide Enrichment Model, elaborato negli USA dal Professor Joseph Renzulli e dalla Professoressa Reis presso Renzulli Center for Creativity, Gifted Education, and Talent Development dell'Università del Connecticut. Il SEM si fonda su una visione allargata del concetto di giftedness, tesa a promuovere approcci educativi che rispondano ai bisogni educativi speciali di tutti gli studenti, in particolare modo degli studenti gifted e twice exceptional, caratterizzati dalla compresenza di un alto potenziale e di una o più fragilità, in un'ottica inclusiva. «Abbiamo visto come il numero di questi alunni sia in costante aumento – spiega ancora Elena Bignardi. - La scuola deve procedere di pari passo con i loro bisogni. Sono individui che necessitano di un’attenzione speciale lungo tutto il loro percorso scolastico, unita a una specifica formazione per il corpo docenti. Nel modello SEM, frutto di oltre quarant’anni di ricerche in questo ambito, abbiamo individuato lo strumento più idoneo». Per ottenere la Certificazione SEM, MILE Bilingual School ha affrontato un periodo di formazione sotto la guida di SEM Italy, che in Italia è il centro di riferimento per gli istituti che vogliono adottare questo modello didattico. Come si concretizza a livello pratico questo medoto? Piani didattici personalizzati, classi aperte, approccio “hands-on” per stimolare stimolare doni e talenti degli studenti al fine di promuovere la piena realizzazione del loro potenziale. «Ci concentriamo sull’apprendimento personalizzato valorizzando i punti forza e gli interessi degli studenti. Le classi aperte consentono ai bambini e ai ragazzi ad alto potenziale un’esperienza gratificante, partecipando alle lezioni in classi avanzate rispetto alla loro età anagrafica o approfondendo gli argomenti proposti ai compagni di pari età con cui è importante che si confrontino sul piano emotivo» spiega Adriana Sorbellini, founder di MILE Bilingual School. Inoltre, la MILE School da tempo si avvale anche del metodo ‘peer to peer’ o ‘peer education’, cioè educazione tra pari, che si basa su un processo di trasmissione di conoscenze ed esperienze tra i membri di un gruppo di pari livello, all'interno di un piano didattico che prevede finalità, tempi, modi, ruoli e strumenti ben definiti. Questo approccio permette ai ragazzi plusdotati di sentirsi parte del gruppo classe e di integrarsi in modo armonico. «Siamo convinti che si tratti di una grande opportunità per tutta la comunità scolastica: una sperimentazione che ci auguriamo faccia da apripista su questo tema» conclude Adriana Sorbellini.