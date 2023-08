L’emozione di adottare un cane: i quattro zampe che aspettano soltanto te

L’estate vuol dire relax e soprattutto vacanze, non si vede l’ora di partire con gli amici e la famiglia. Molti cani non solo non hanno la possibilità di vivere questa esperienza, ma rischiano di essere abbandonati proprio durante i mesi della bella stagione.

Molti di loro trovano rifugio all’interno di associazioni che se ne prendono cura. In questo modo i volontari sperano di trovare ai pelosi una casa e di fargli incontrare persone che vogliano adottarli e dargli l’affetto di cui hanno bisogno.

Il canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda ospita molti cani in attesa di essere adottati. Lo staff e i volontari hanno a cuore il benessere dei loro amici a quattro zampe, sia fisico che mentale. Per questo motivo, prima di affidarli definitivamente a una famiglia, organizzano una serie di incontri conoscitivi e di visite.

A volte, nonostante ci sia la voglia di avere un cane in casa, non sempre è possibile accoglierlo o prendersene cura come si vorrebbe. Per dargli lo stesso tanto affetto si può scegliere l’adozione a distanza, trascorrere il tempo libero in sua compagnia e avere la possibilità di entrare a far parte dei volontari del canile Cani sciolti.

Dovete solo venire in canile e incontrare il cane con cui trascorrere il resto della vostra vita in allegria.

Cuki

Anni: circa 8

Sesso: maschio

Genere: Pechinese

Malattie: nessuna

Su di lui: abituato a vivere in famiglia e a partecipare alle attività delle persone che lo circondano, Cuki è un cane in grado di rapportarsi con chiunque, bambini o anziani che siano. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Mary

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lei: giovane e allegra, Mary ha voglia di conoscere e di condividere tutte le nuove esperienze che vive e impara. Per questo ha bisogno di vivere in un contesto dinamico e di persone che abbiano voglia di guidarla nel percorso di crescita. Verrà affidata microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Rocky

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: Pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: Rochy è un cane molto sensibile, nonostante questo è arrivato in canile perché la sua famiglia non lo voleva più. Non vede l’ora di imparare in compagnia delle persone di cui si fida. Rochy ha una dolcezza infinita, per questo deve essere accolto da persone cha hanno avuto già esperienza con altri cani e che conoscano la razza. Inoltre ha bisogno di chi lo coinvolga nelle differenti attività, rispettando i suoi tempi. Verrà affidato microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Tramp

Anni: circa 6

Sesso: maschio

Genere: incrocio Amstaff

Malattie: non presenti

Su di lui: nonostante un’esperienza difficile, Tramp non ha perso il suo carattere buono e coccolone. Proprio per la sua dolcezza, ha bisogno di incontrare persone che lo coinvolgano nella quotidianità tra passeggiate e attività. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.