Dolci e affettuosi: i cani da adottare e in cerca di famiglia

La primavera è un’esplosione di colori e di natura e aprile è il mese che meglio degli altri simboleggia l’arrivo della bella stagione e la voglia di trascorrere il tempo libero all’aperto. Queste giornate possono diventare ancora più piacevoli se le trascorrerete in compagnia degli amici a quatto zampe.

Il canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda ospita molti cani in attesa di essere adottati. Lo staff e i volontari hanno a cuore il benessere dei loro pelosi, sia fisico che mentale. Per questo motivo, prima di affidarli definitivamente a una famiglia, organizzano una serie di incontri conoscitivi e di visite.

A volte, nonostante ci sia la voglia di avere un cane in casa, non sempre è possibile accoglierlo o prendersene cura come si vorrebbe. Per dargli lo stesso tanto affetto si può scegliere l’adozione a distanza, trascorrere il tempo libero in sua compagnia e avere la possibilità di entrare a far parte dei volontari del canile Cani sciolti.

Dovete solo venire in canile e incontrare il cane con cui trascorrere il resto della vostra vita in allegria.

Yuki

Anni: circa 1

Sesso: femmina

Genere: Breton

Malattie: nessuna

Su di lei: dinamica, vivace e con la voglia di conoscere il mondo che la circonda: Yuki è tutto questo, ma soprattutto è un cane meraviglioso che vi travolgerà con la sua energia. Quello di cui ha bisogno è una famiglia che sappia approcciarsi a un cane da caccia e che capisca quanto sia importante per lei il concetto di libertà. La sua giovane età la spinge a voler conoscere tutto quello che la circonda con la guida di una persona di cui si fidi realmente. Si affida microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Chicco

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lui: a Chicco piace interagire sia con le persone che lo circondano che con gli altri cani perché ha un’energia e un’esuberanza innate. La famiglia adatta a lui deve essere dinamica e con la voglia di vivere divertenti avventure in sua compagnia coinvolgendolo nelle attività quotidiane. Verrà affidato microchippato, sterilizzato e vaccinato

Thor

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lui: ha un carattere buonissimo e tranquillo e al primo impatto è un po’ timido, ma se ci si avvicina con calma si apre. Infatti si lega molto alla persona con cui riesce a installare un rapporto di fiducia. Proprio per questa sua sensibilità ha bisogno di incontrare persone che riescano a rispettare i suoi tempi e accompagnarlo nella crescita sia fisica che emotiva. Verrà affidato microchippato, sterilizzato e vaccinato

Lucky

Anni: circa 4

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lui: tranquillo in passeggiata, è abituato a vivere in casa e a fidarsi delle persone. Lucky ha la necessità di tornare in un contesto familiare in cui possa sentirsi accolto e amato. Si affida microchippato e vaccinato

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.