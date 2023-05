Adottare un cane e donargli amore: i quattro zampe che non vedono l’ora di conoscervi

Un’esplosione di colori e la natura che dà il meglio di sé: la primavera e il mese di maggio sono tutto questo.

I fiori ormai colorano i prati su cui i cani sono pronti a correre e a divertirsi in compagnia dei loro amici umani. Non tutti i quattro zampe, però, hanno la fortuna di poter condividere questi momenti piacevoli, alcuni sono ancora alla ricerca di una famiglia che voglia condividere la vita con loro.

All’interno del canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda, ad esempio, ci sono molti pelosi in attesa di essere adottati. Staff e volontari, attenti al loro benessere fisico e mentale, vogliono essere certi di trovare la persona giusta che li faccia sentire amati, proprio per questo prima dell’adozione vera e propria ci sono una serie di incontri conoscitivi e visite.

Prendersi cura di un cane non vuol dire solo accoglierlo in casa, ci sono molte forme di adozione e una di queste è quella a distanza. È l’ideale per chi vuole dare una aiuto al rifugio e anche il suo affetto ad un cane, ma non ha l’opportunità di adottarlo. In questo modo potrete trascorrere il vostro tempo libero in compagnia dei cani e chi volesse entrare nella squadra dei volontari della struttura.

Milton

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore

Malattie: nessuna

Su di lui: ama essere circondato dalle persone anche se a volte ha un po’ timore a causa delle poche esperienza legate alla sua giovane età. Curioso e con tanta voglia di imparare, cerca una persona che voglia accompagnarlo nella crescita. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Johnny

Anni: circa 2

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore

Malattie: non presenti

Su di lui: curioso e con la voglia di conoscere tutto quello che lo circonda, Johnny è un cagnolone giocherellone che si affida a chi lo conduce, ma per ora ha ancora un po’ di timore a correre liberamente. Si affida vaccinato e microchippato a una persona che con pazienza riesca ad accoglierlo e a fargli superare le esperienze del passato

Info: Cani Sciolti

Lucio

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lui: un passato difficile che lo ha visto trascorrere i primi anni di vita alla catena, ma questo non ha mutato il suo carattere che è rimasto solare. Lucio, infatti ama trascorrere il suo tempo con le persone, per questo ha bisogno di una famiglia dinamica che lo coinvolga nelle attività e che gli faccia scoprire sempre cose nuove. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Red

Anni: circa 5

Sesso: maschio

Genere: pitbull

Malattie: nessuna

Su di lui: allegro e dinamico, Red ama la compagnia delle persone. Proprio per questo ha bisogno di una famiglia che sappia cosa vuoi dire avere un pitbull giovane in cerca di una figura di riferimento in grado di infondergli tranquillità e calma. Si affida microchippato, vaccinato e sterilizzato

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.