Marley e Sebastian: i nostri pet speciali in cerca di adozione

Adottare un animale è un gesto di amore autentico e di grande valore, per questo oggi vogliamo presentarti i nostri due pelosi speciali in modo che tu possa conoscerli e innamorartene.

Marley e Sebastian sono due pet buoni, coccolosi e pieni di vitalità e amore da donare, allora perché non offrire loro la possibilità di conoscere la felicità con una nuova famiglia.

I volontari dell'associazione Pet Rescue Italia ti aspettano per presentarti i nostri amici pelosi.

MARLEY

Anni: 6 anni

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: nessuna

Su di lui: Marley è sano, castrato e pieno di energia. È compatibile con femmine equilibrate e cerca qualcuno che conosca bene la razza e possa gestirlo al meglio.

Info: Pet Rescue Italia

SEBASTIAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cane straordinario che crea legami profondi con le persone che gli danno amore e sostegno. Stiamo cercando una famiglia che possa accoglierlo come figlio unico, offrendogli tutto l'amore e l'attenzione che merita. Sebastian è vaccinato e chippato. Sarà affidato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.