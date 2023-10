Dolci, affettuosi e in cerca di famiglia: i cani da adottare e che arricchiranno la tua vita

I colori della natura che cambiano, le temperature che scendono progressivamente e il tepore invernale che si avvicina. A ottobre l’autunno entra nel vivo e si ha più tempo a disposizione per rilassarsi insieme alle persone a cui si vuole bene. Questi momenti di relax, poi, possono diventare ancora più emozionanti con una compagnia speciale che soltanto i nostri amici a quattro zampe sanno regalarci.

Il canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda ospita molti cani in attesa di essere adottati. Lo staff e i volontari hanno a cuore il benessere dei loro amici a quattro zampe, sia fisico che mentale. Per questo motivo, prima di affidarli definitivamente a una famiglia, organizzano una serie di incontri conoscitivi e di visite.

A volte, nonostante ci sia la voglia di avere un cane in casa, non sempre è possibile accoglierlo o prendersene cura come si vorrebbe. Per dargli lo stesso tanto affetto si può scegliere l’adozione a distanza, trascorrere il tempo libero in sua compagnia e avere la possibilità di entrare a far parte dei volontari del canile Cani sciolti.

Dovete solo venire in canile e incontrare il cane con cui trascorrere il resto della vostra vita in allegria.

Bianca

Anni: circa 7

Sesso: femmina

Genere: incrocio labrador

Malattie: nessuna

Su di lei: il passato di Bianca purtroppo non è stato semplice, questo però non ha mutato il suo carattere. Bianca, infatti è una cagnolona allegra e vivace che ama la compagnia degli umani. Sempre pronta a giocare e a farsi coinvolgere nelle differenti attività che le vengono proposte, ogni novità l’appassiona, prima fra tutte i viaggi che affronta sempre con gioia e tranquillità. Socievole anche con i cani, ha comunque le sue preferenze. Bianca ha bisogno di fare tanto movimento e di condividere il suo entusiasmo. Per questo le persone adatte a lei devono avere un giardino in cui possa muoversi liberamente e che la coinvolgano in differenti attività. Si affida microchippata, sterilizzata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Zeus

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: Amstaff

Malattie: non presenti

Su di lui: Zeus è un cane meraviglioso, arrivato in canile dopo una rinuncia di proprietà. Anche se è giovane, ha già un carattere deciso e non ama particolarmente la compagnia dei sui simili maschi. Microchippato, sterilizzato e vaccinato, ha bisogno di incontrare una famiglia che voglia e sappia gestire un cane allegro, curioso ed esuberante che non vede l'ora di fare nuove esperienze

Info: Cani Sciolti

Bufalo

Anni: circa 3

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: non presenti

Su di lui: arrivato in canile dopo essere stato tolto a una famiglia che non gli garantiva la vita che meritava, Bufalo anche se ha un aspetto imponente, ha un carattere buonissimo. Dopo l’iniziale diffidenza dimostra tutta la sua dolcezza. Ha bisogno di vivere con persone che sappiano gestire la sua corporatura e la sua tendenza al controllo e che non vedono l’ora di condividere con lui tante attività per fargli finalmente conoscere il mondo. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Issa

Anni: circa 10

Sesso: Femmina

Genere: incrocio

Malattie: nessuno

Su di lei: Issa ha un carattere accogliente, che va d’accordo con tutti ed è molto paziente con i giovani. Inizialmente timorosa (soprattutto se non conosce le persone), ha bisogno di incontrate una famiglia che sappia rispettare i suoi tempi. L’ideale sarebbe una casa con giardino e un altro cane in grado di darle la sicurezza di cui ha tanto bisogno per lasciarsi andare serenamente. Si affida microchippata, sterilizzata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.