Dana, Billie e Karen: meravigliosi cani semi-selvatici pronti ad essere adottati

Ogni cane è speciale, proprio come Dana, Billie e Karen, tra gli ospiti del canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda. Che cos’hanno di speciale? Sono dei meravigliosi semi-selvatici. Vi raccontiamo qualcosa in più su di loro.

I gruppi di cani semi-selvatici sono tipici delle nostre regioni del Sud Italia, ma non sono randagi: infatti non vivono bighellonando nei centri abitati a contatto con gli umani, bensì all’esterno dei centri abitati, fuori nelle immense distese di verde e boschi che circondano i paesi. Sono organizzati in gruppi, hanno una struttura sociale molto ben definita: ognuno ha un preciso ruolo all’interno del proprio gruppo, sono ottimi comunicatori ma soprattutto non amano o meglio diffidano dell’uomo. Il che significa che non si fanno avvicinare. L’uomo può lasciare loro del cibo ma lo prendono solo quando quest’ultimo si è allontanato, visto che cacciano per mangiare.

Questi cani erano assolutamente in equilibrio con tutto il loro contesto naturale ma purtroppo quando sono arrivati, ormai parecchi anni fa, hanno subito un grande trauma. Sono stati infatti staccati dal loro gruppo e si sono trovati a dover essere maneggiati dagli esseri umani che hanno sempre cercato di evitare. Lo staff e i volontari del canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda hanno dovuto fare un lavoro enorme per inserirli nel contesto del canile e poter garantire loro almeno una vita normale come gli altri ospiti, uscite e contatti.

Con alcuni è stato un lungo lavoro con dei risultati importanti perché sono stati adottati, ma con altri purtroppo i risultati sono stati minimi. Sono cani molto buoni che vanno d’accordissimo con altri simili e hanno molte competenze. A tutti quelli rimasti è stato garantito uno stile vita il più possibile consono alle loro esigenze. Adesso hanno le loro abitudini e consuetudini che i volontari e lo staff cercano di rispettare al massimo delle loro possibilità.

La loro adozione è possibile ma solo con un grande e lungo lavoro da parte di chi volesse adottarli: la maggior parte delle persone non è disposta a fare un percorso così lungo in canile. Ecco perché per loro si cercano adozioni speciali, persone con tanta pazienza, con competenza, con un giardino in modo tale che all’inizio il cane possa stare fuori e approcciare la casa con le sue tempistiche senza essere forzato.

Lo staff e i volontari sono riusciti a ottenere dei buoni risultati con alcuni lavorando in canile e dovendo suddividere il tempo con gli altri 40 ospiti. Di sicuro in un ambiente diverso, tranquillo e con l’amore e la pazienza di qualcuno che li possa seguire i miglioramenti sarebbero esponenziali tanto è vero che alcuni dei fratelli arrivati con loro sono stati adottati e si sono inseriti nel nuovo ambiente con calma, costanza e pazienza.

Sono cani affascinanti, hanno movenze diverse da tutti gli altri. Non si può che rimanere affascinati quando si osservano mentre vengono lasciati liberi nel giardino dove possono correre e giocare insieme. Sono cani di taglia media ma soprattutto sono cani speciali e per loro si chiede un’adozione altrettanto speciale.

Il canile Cani Sciolti di Pozzo d’Adda ospita molti cani in attesa di essere adottati. Lo staff e i volontari hanno a cuore il benessere dei loro amici a quattro zampe, sia fisico che mentale. Per questo motivo, prima di affidarli definitivamente a una famiglia, organizzano una serie di incontri conoscitivi e di visite.

A volte, nonostante ci sia la voglia di avere un cane in casa, non sempre è possibile accoglierlo o prendersene cura come si vorrebbe. Per dargli lo stesso tanto affetto si può scegliere l’adozione a distanza, trascorrere il tempo libero in sua compagnia e avere la possibilità di entrare a far parte dei volontari del canile Cani sciolti.

Venite a conoscere Dana, Billie e Karen e ne rimarrete affascinati.

Billie

Anni: circa 11

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lui: appena arrivato al rifugio era un po’ timoroso, ma grazie alla sua curiosità poco alla volta ha iniziato a interagire con chi lo circondava ed è diventato molto socievole con i cani. Il contesto adatto a lui è una casa con giardino, circondato da persone che sappiano aspettare i suoi tempi e il suo carattere. Ideale sarebbe avere in casa un altro cane per fargli acquistare fiducia nei confronti delle persone. Si affida microchippato, sterilizzato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Karen

Anni: circa 11

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lei: allegra e simpatica con gli altri cani, Karen è un po’ timorosa nei confronti delle persone, ma grazie alla sua curiosità si avvicina comunque. Molto rispettosa dei ruoli all’interno del gruppo, è alla ricerca di una casa con giardino in cui ci sia già un altro cane. Per lei è importante che la famiglia che decide di accoglierla sia in grado di rapportarsi al suo carattere e ai suoi tempi così da darle la sicurezza di cui ha bisogno. Verrà affidata microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Dana

Anni: circa 12

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lei: Dana è un cane semi-selvatico dal carattere dolcissimo, ma determinato. Un po’ timida nei confronti delle persone è socievole con gli altri cani. Per Dana l’ideale sarebbe incontrare qualcuno che sappia essere paziente e voglia darle l’affetto di cui ha bisogno anche in compagnia di un suo simile con cui poter giocare nel giardino di casa. Verrà affidata microchippata, sterilizzata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.