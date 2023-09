Un gesto che cambia la vita: i cani da adottare e da accogliere in famiglia

Come ogni anno settembre è un mese ricco di stimoli e di buoni propositi, abbiamo voglia di ricominciare e dedicarci a attività mai provate prima. Queste nuove avventure possono diventare ancora più uniche se accogliamo nella nostra vita un cane con cui condividerle e che sarà al nostro fianco in ogni momento.

Il canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda ospita molti cani in attesa di essere adottati. Lo staff e i volontari hanno a cuore il benessere dei loro amici a quattro zampe, sia fisico che mentale. Per questo motivo, prima di affidarli definitivamente a una famiglia, organizzano una serie di incontri conoscitivi e di visite.

A volte, nonostante ci sia la voglia di avere un cane in casa, non sempre è possibile accoglierlo o prendersene cura come si vorrebbe. Per dargli lo stesso tanto affetto si può scegliere l’adozione a distanza, trascorrere il tempo libero in sua compagnia e avere la possibilità di entrare a far parte dei volontari del canile Cani sciolti.

Dovete solo venire in canile e incontrare il cane con cui trascorrere il resto della vostra vita in allegria.

Eros

Anni: circa 7 mesi

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lui: curioso e allegro, ha tanta voglia di imparare e scoprire tutto ciò che lo circonda. L’ambiente ideale per lui è con una famiglia che voglia dedicargli tempo e le attenzioni necessarie in un momento delicato come quello della crescita. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Nino

Anni: circa 7

Sesso: maschio

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lui: Nino ama trascorrere il suo tempo con le persone, nonostante in passato probabilmente abbia vissuto esperienze difficili. Dolcissimo e sensibile, poco alla volta sta riacquistando fiducia nei confronti del mondo per questo ha bisogno di una famiglia che voglia condividere il suo tempo e tutte le esperienze con un cane tranquillo e dal cuore d’oro. Si affida microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Pan

Anni: circa 8 mesi

Sesso: maschio

Genere: incrocio pastore

Malattie: nessuna

Su di lui: socievole e allegro, ha un carattere che vi conquisterà subito perché è curioso e non vede l’ora di imparare e fare tante nuove esperienze. Visto che è ancora un cucciolo, si affida molto alle persone, per questo motivo ha bisogno di qualcuno che voglia e allo stesso tempo lo sappia coinvolgere nella sua quotidianità. Viene affidato microchippato e vaccinato

Info: Cani Sciolti

Michelle

Anni: circa 8 mesi

Sesso: femmina

Genere: incrocio

Malattie: nessuna

Su di lei: Michelle è un cane giovane e quindi ha tanta voglia di scoprire e una curiosità innata. Ecco perché ha bisogno di persone che abbiano tempo per lei e che vogliano seguirla nel percorso della crescita, insegnandole e facendole affrontare il mondo che la circonda. Verrà affidata microchippata e vaccinata

Info: Cani Sciolti

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.