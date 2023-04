Sugar e Brenda, due dolcissimi cani da adottare per ricevere tanto amore

La voglia di stare all’aperto accompagnata dal profumo dei fiori e dal sole che splende a lungo: tutto questo è la primavera e aprile è il mese in cui questa stagione si esprime al meglio. Ammirare lo spettacolo della natura che si risveglia diventa ancora più speciale se accompagnato da un amico fedele. Se ogni momento dell’anno è perfetto per accogliere in casa un cane, perché non farlo anche in primavera?

Se volete adottare il peloso con cui condividere momenti indimenticabili, il canile Cani sciolti di Pozzo d’Adda è pronto a farvi incontrare tutti i suoi ospiti. Prima dell’adozione vera e propria e per essere sicuri di essere le persone giuste per i quattro zampe, ci saranno una serie di incontri conoscitivi e visite.

Non sempre si ha la possibilità di avere un quattro zampe in casa, ma anche per chi non ne ha l’opportunità c’è una soluzione: l’adozione a distanza. In questo modo potrete trascorrere del tempo in compagnia dei pelosi e, se volete dare una mano, diventare anche un volontario della struttura.

Sugar e Brenda

Anni: circa 10

Sesso: maschio e femmina

Genere: barboncini

Malattie: nessuna

Su di loro: trovati dopo il decesso del proprietario, sono abituati a vivere insieme e si cercano l’un l’altro. Dal carattere dolcissimo e amorevole meritano una nuova famiglia che voglia adottarli entrambi, occuparsi di loro e dargli tutto l’affetto che meritano

Info: Cani Sciolti



Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile, è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.