Peter, un cagnolone tutto da scoprire e di cui innamorarsi

Ogni cane ha un carattere tutto suo che lo rende unico. Lo sanno bene lo staff e i volontari del canile Cani Sciolti di Pozzo d’Adda. La struttura ospita molti quattro zampe in attesa di essere accolti in una famiglia. Il benessere dei loro ospiti sia fisico che mentale viene messo sempre al primo posto. Per questo motivo, prima di affidarli definitivamente, organizzano una serie di incontri conoscitivi e di visite.

A volte, nonostante ci sia la voglia di avere un cane in casa, non sempre è possibile ospitarlo o prendersene cura come si vorrebbe. Per dargli lo stesso tanto affetto si può scegliere l’adozione a distanza, trascorrere il tempo libero in sua compagnia e avere la possibilità di entrare a far parte dei volontari del canile Cani sciolti.

Peter è uno dei quatto zampe presenti nella struttura che ha un carattere dolcissimo e che ora merita di incontrare una famiglia che voglia riempirlo d’amore.

Peter un cane dal cuore d’oro

Peter è arrivato in canile insieme ai suoi fratelli Jordan e Alan quando erano ancora cuccioli. Pur avendo pochi mesi, la loro vita prima di entrare nella struttura non è stata semplice e ha lasciato delle cicatrici profonde dentro di loro. Tutti e tre erano molto spaventati e il percorso intrapreso da staff e volontari per ridargli quella fiducia ormai persa è stato lungo e impegnativo.

Jordan e Alan dopo un percorso di conoscenza hanno trovato due famiglie che li hanno adottati e stanno splendidamente condividendo la vita con loro, Peter invece è ancora ospite del rifugio. Anche se è circondato dall’affetto di chi opera in rifugio questo dolcissimo cagnolone merita di trovare persone che vogliano coinvolgerlo nella loro quotidianità.

Peter, una dolcezza infinita

Rispetto ai suoi fratelli, Peter ha faticato di più a fidarsi, ma poco alla volta il lavoro di staff e volontari e l’affetto che gli hanno dimostrato hanno portato a ottimi risultati. Se inizialmente non voleva uscire dal suo box, ora ha compiuto passi da gigante e va volentieri in passeggiata, a fare un giro in macchina e a scoprire tantissime cose nuove.

Peter è un cane curioso che lascia una traccia in chi ha la fortuna di incrociarlo sul suo tragitto. Questo bellissimo quattro zampe, è pronto per incontrare una famiglia che con pazienza voglia conoscerlo e accettare i suoi tempi. Una volta superata la timidezza iniziale, avrete la possibilità di entrare in sintonia con lui e scoprirete un tenero amico a 4 zampe che vi conquisterà subito.

Canile Cani Sciolti

Il canile Cani Sciolti nasce nel 2007 a Pozzo d’Adda in provincia di Milano ed è gestito da La Goccia cooperativa sociale Onlus, che si occupa anche dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate.

Cani Sciolti opera valorizzando il rapporto uomo-cane, promuovendo la cultura cinofila e favorendo l’acquisizione di conoscenze e competenze teorico-pratiche, in grado di coinvolgere i cani, i volontari e la comunità, sensibilizzando e superando una visione pietistica o antropomorfica del cane, consentendo la migliore integrazione possibile.

Per rimanere aggiornati sulle attività del canile è possibile visitare la pagina Facebook e Instagram della struttura.