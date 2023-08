Pet Rescue e i pet in cerca di una nuova casa a Milano

Adottare un pet è uno dei gesti di amore più grande, e se anche tu vuoi accogliere un amico peloso in famiglia allora sei nel posto giusto.

I volontari dell'associazione Pet Rescue Italia ti aspettano per farti conoscere da vicino tutti gli amici a 4 zampe, che non aspettano altro che una nuova famiglia a cui dare amore e affetto.

KAILA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: da poco tempo si trova presso Pet Rescue e ci rimarrà finché qualcuno non s’innamorerà dei suoi occhioni. Kayla è una taglia media, sana, buona con le persone, tranquilla e compatibile con i suoi simili. Si affida vaccinata e chippata previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

DOTTO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: mix Maremmano

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: abbandonato fuori dal canile di Andria in uno scatolone, Dotto è un cane di taglia grande, 40 kg di peso. Ha un carattere buonissimo, non dominante, molto buono, purtroppo è timido con le persone. Compatibile con tutti i suoi simili, si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

CORA

Anni: 6 anni

Sesso: femmina

Genere: pitbull

Malattie: positiva bassa alla leishmaniosi

Su di lei: Cora è amante dell'acqua e delle passeggiate. Compatibile con cani maschi, si affida vaccinata e sterilizzata. Si trova a San Giuliano Milanese presso il rifugio Pet Rescue Italia.

Info: Pet Rescue Italia

THELMA & LOUISE

Anni: 6/7 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticci

Malattie: nessuna

Su di loro: dolcissime e buonissime, vanno d'accordo con i loro simili e anche con i gatti. Sono visibili in provincia di Milano; per info 3355469557 whatsapp

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.