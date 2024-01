I pet in cerca di adozione a Milano

Il 2024 fa che sia un anno pieno di amore e affetto per te, ma anche per i pelosi in cerca di una nuova casa.

Per questo, oggi vogliamo presentarti tutti i pet in cerca di adozione e, attualmente, ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia. Regala loro un nuovo futuro ricco di tutto il calore di una famiglia!

CORA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: pit bull

Malattie: Leishmania positiva ( in cura con Allopurinolo)

Su di lei: Cora cerca una persona con esperienza in questa razza e con voglia di iniziare un percorso insieme a lei dove instaurare un rapporto di fiducia e sicurezza. È una cagnolina dolcissima con chi conosce e con chi si fida, ed è brava in passeggiata. Si affida vaccinata e chippata.

Info: Pet Rescue Italia

BRANDON

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Brandon è stato recuperato su segnalazione. Si tratta di un cane di taglia medio/grande, dolcissimo, affettuoso, buono con le persone e compatibile con i suoi simili femmine. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

DOTTO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: mix maremmano

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cane di taglia grande, 40 kg di peso. Ha un carattere buonissimo e non dominante, purtroppo è rimasto timido con le persone. Compatibile con tutti i suoi simili, si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

HURURU

Anni: 7 anni circa

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: è stato salvato e portato in un rifugio locale per poi farlo arrivare da noi in cerca di una famiglia. Appena arrivato Hururu aveva paura di tutti e tutto. Piano piano sta migliorando e sta iniziando a fidarsi dell’uomo. Ha bisogno di trovare qualcuno di paziente, all'inizio è diffidente ma quando impara a conoscervi è molto affettuoso. Si affida vaccinato, chippato e castrato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

IGOR

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: mix maremmano

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è stato trovato da cucciolo legato con una catena, magro senza cibo e senza acqua. Una volontaria si accorta della situazione e lo ha liberato mettendolo al sicuro. Igor è buonissimo, tranquillo e coccolone. Taglia grande, compatibile con i suoi simili femmine si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.