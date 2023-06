Pet Rescue Italia e gli amici a 4 zampe pronti da adottare

L'estate è arrivata e con lei, purtroppo, si registra come ogni anno un aumento dei casi di abbandono animali. I nostri amici pelosi non meritano questo trattamento, ma amore e calore per sempre.

Per questo, insieme a Pet Rescue Italia vogliamo fermare questo abominio, in modo da salvare tutti i pet da questo tremendo destino.

Se anche a te sta a cuore la vita dei nostri amici a 4 zampe, vieni a conoscere tutti gli ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

MARLEY

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: nessuna

Su di lui: amante delle passeggiate, delle corse e delle coccole, Marley ha bisogno di trovare qualcuno disposto ad essere il suo punto di riferimento, la sua certezza e sicurezza. Per lui si cerca qualcuno con esperienza in questa razza. Si affida chippato, castrato e vaccinato previo controlli pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

CAYENNE

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: negativa a malattie mediterranee

Su di lei: buona e coccolona con le persone, tranquilla in passeggiata, giocherellona e compatibile con i suoi simili maschi. Si affida vaccinata e chippata.

Info: Pet Rescue Italia

BRANDON

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cucciolone dolcissimo, affettuoso, buono con le persone e compatibile con i suoi simili femmine. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

GIGI

Anni: circa 1 anno e mezzo

Sesso: maschio

Genere: simil retriever

Malattie: nessuna

Su di lui: Gigi sta imparando ad approcciarsi alle persone, ad andare oltre le sue paure e ad affidarsi al conduttore in situazioni di ansia; sta imparando a giocare e rendersi complice nelle attività e a relazionarsi liberamente con i propri simili. Per Gigi cerchiamo una famiglia che abbia voglia di accompagnarlo in questo percorso di scoperta del mondo, che gli faccia acquisire fiducia nell’uomo e che lo guidi oltre le sue paure. Compatibile con maschi e femmine previo inserimento, microchippato, vaccinato e sverminato.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.