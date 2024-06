Tutti i pet in cerca di una nuova famiglia

L'adozione di un cane è molto più che l'introduzione di un nuovo amico a quattro zampe nella propria vita. È un atto di amore e di responsabilità che può trasformare la vita non solo dell'animale adottato, ma anche di chi sceglie di accoglierlo.

In un mondo dove migliaia di cani aspettano pazientemente una seconda chance in rifugi e canili, l'adozione rappresenta una luce di speranza. Ogni adozione non solo libera un posto per un altro cane bisognoso, ma crea anche un legame indissolubile tra uomo e animale, arricchendo entrambi in modi inaspettati e profondi.

Se stai considerando di adottare un cane, o semplicemente vuoi saperne di più su questo gesto meraviglioso, continua a leggere: potresti scoprire che la tua vita è pronta per una nuova, affettuosa compagnia.

SEBASTIAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: per Sebastian si cerca una famiglia che possa accoglierlo come figlio unico, offrendogli tutto l'amore e l'attenzione che merita. Sebastian è vaccinato e chippato. Sarà affidato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

NANO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Nano è un bravissimo compagno di passeggiate, è dolce e curioso. Ha bisogno di una famiglia che possa donargli tutto l'amore di cui ha bisogno.

Info: Per Rescue Italia

MARGOT

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: Amstaff

Malattie: negativa alla leishmania

Su di lei: è tranquilla in passeggiata, brava al guinzaglio, ubbidiente e adora giocare con le palline. È compatibile con i suoi simili maschi. Per lei si cerca una famiglia dinamica ed esperta in questa razza preferibilmente senza bambini. Margot è vaccinata, chippata e sterilizzata. Sarà affidata previo colloqui pre e post affido

Info: Pet Rescue Italia

BOBO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: nessuna

Su di lui: Bobo e’ un pitbull coraggioso e dolce che è stato salvato dalle perreras diversi anni fa. Ha bisogno di una famiglia che gli offra un amore duraturo e una casa per sempre.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.