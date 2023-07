Pet Rescue Italia e i pelosi in cerca di una nuova casa

Caldo e abbandoni: questo è ciò che più caratterizza il mese di luglio, momento in cui la maggior parte degli italiani si prepara alla partenza.

Noi vogliamo, però, ribaltare la drammatica realtà, e vogliamo farlo insieme agli amici e volontari di Pet Rescue Italia. Per questo, oggi ti presentiamo gli amici a 4 zampe in cerca di una nuova famiglia e che, al momento, sono ospiti dell'associazione Pet Rescue.

NACHO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: leishmaniosi negativizzata

Su di lui: è un pit bull color cioccolato, bellissimo, affettuoso e tranquillo in passeggiata. Si affida vaccinato, chippato e castrato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

BRANDON

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: non precisato

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cucciolone dolcissimo, affettuoso, buono con le persone e compatibile con i suoi simili femmine. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

MIRTILLO

Anni: circa 2 anni

Sesso: maschio

Genere: amstaff

Malattie: nessuna

Su di lui: è molto ricettivo, giocherellone, amorevole e va d'accordo con le cagnoline, previo inserimento. Ha bisogno di una famiglia che si prenda cura di lui, che abbia voglia di fargli capire che dell'uomo può fidarsi, disposta a fare un piccolo percorso al fine di gestirlo al meglio.

Info: Pet Rescue Italia

MORGAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Morgan ha bisogno di stabilità e amore, di qualcuno disposto a fare un percorso con lui, perché è stato vittima di abbandono e arrivò al canile in gravi condizioni. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.