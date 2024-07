Vieni a conoscere i pet in cerca di casa a Milano

Adottare un animale non è solo un gesto di grande amore e generosità, ma rappresenta anche una scelta consapevole e responsabile che può trasformare la vita di un essere vivente. L'adozione, infatti, offre a cani, gatti e altri animali abbandonati la possibilità di trovare una famiglia affettuosa e un ambiente sicuro dove poter crescere e vivere serenamente. Per questo, come ogni mese, anche oggi vogliamo farti conoscere i pelosi in cerca di una nuova famiglia a cui donare amore e affetto.

MARLEY

Anni: 6 anni

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: nessuna

Su di lui: Marley è sano, castrato e pieno di energia. È compatibile con femmine equilibrate e cerca qualcuno che conosca bene la razza e possa gestirlo al meglio.

Info: Pet Rescue Italia

JACK

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: taglia media, ha un carattere dolcissimo anche se inizialmente è timoroso verso chi non conosce. È un cane tranquillo che adora le coccole e va d’accordo con gli altri cani. Sarà affidato vaccinato e chippato, previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

ZANTE

Anni: 8 anni

Sesso: maschio

Genere: Dogo argentino

Malattie: nessuna

Su di lui: Zante è un cane fiero e determinato, sano, non compatibile con altri cani. Purtroppo, Zante ha trascorso gran parte della sua vita in un piccolo serraglio, senza poter esplorare il mondo esterno. Tuttavia, nonostante questa difficile situazione, è dolce e affettuoso verso le persone che gli sono vicine.

Info: Pet Rescue Italia

NANO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Nano è un cane dolcissimo e bravissimo in passeggiata; trascorre le sue giornate in un box in attesa di trovare una famiglia che lo adotti.

Info: Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.