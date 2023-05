Ciro, Ramona, Margot e Athena: tutti i pet in cerca di casa a Milano

Adottare un amico a 4 zampe ha tantissimi benefici per tutta la famiglia, bambini inclusi.

Sì, perché ospitare un pet in casa può migliorare la tua salute mentale e ridurre lo stress; in più, un animale ti darà amore incondizionato, non ti giudicherà mai e sarà un ottimo compagno di giochi per i tuoi bimbi.

Se anche tu desideri adottare un amico peloso, vieni a conoscere gli ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

CIRO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Ciro è un cane che ha visto solo tradimenti e vigliaccheria, per questo ha bisogno di qualcuno con esperienza che possa dargli sicurezza, attenzioni, certezze e regole. Si affida vaccinato, chippato e castrato.

Info: Pet Rescue Italia

RAMONA

Anni: 5 anni

Sesso: femmina

Genere: Pitbull

Malattie: positiva Leishmaniosi e con IBD, una patologia intestinale che necessita di cibo medicale, terapie mirate e accorgimenti specifici nella somministrazione delle pappe.

Su di lei: Ramona non va d'accordo con nessun animale. Ha bisogno di una famiglia responsabile e consapevole delle sue caratteristiche, che segua con lei un percorso di reciproca conoscenza per acquisire fiducia e imparare, soprattutto, a gestirla. No famiglie con bambini e no persone alla prima esperienza.

Info: Pet Rescue Italia

MARGOT

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: amstaff

Malattie: negativizzata alla leishmaniosi

Su di lei: Margot è un cane di taglia contenuta, che ha bisogno di fidarsi, di avere stabilità e certezze. E' tranquilla in passeggiata, brava al guinzaglio, ubbidiente, compatibile con i suoi simili maschi e ama giocare con le palline. Per lei si cerca una famiglia esperta in questa razza e dinamica, meglio se senza bambini. Si affida, vaccinata, chippata, sterilizzata, previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

ATHENA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: Pitbull

Malattie: nessuna

Su di lei: Athena è stata trovata abbandonata per le strade dell’Albania. Era vittima di alcuni bambini che si divertivano a prenderla a sassate. Taglia media contenuta, simpaticissima, ma non va d'accordo con altri cani, gatti e bambini.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.