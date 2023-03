Tutti gli amici a 4 zampe da adottare a Milano

L'inverno è finito, e la primavera porta con sé sole e belle giornate da trascorrere all'aria aperta. Perché allora non condividere questi bei momenti con un amico peloso?

Se desideri adottare un amico a 4 zampe, vieni a conoscere tutti i pet ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia. Siamo sicuri che ti innamorerai di uno di loro!

REGINA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: negativa a malattie mediterranee

Su di lei: Regina è dolcissima e giocherellona, è anche abituata ad andare in macchina, nei centri commerciali, nei bar e nei ristoranti. È compatibile con i suoi simili maschi ed è indifferente in passeggiata a tutti i cani. Si affida vaccinata e sterilizzata.

TEDDY

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: taglia media, Teddy è molto dolce e tranquillo, adora che gli si facciano molte coccole e va d’accordo con tutti i suoi simili previo inserimento. Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

NICOLINO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Nicolino è timoroso di chi non conosce, ha bisogno di trovare un punto di riferimento e di iniziare una nuova vita. E' una taglia medio piccola, ha un carattere tranquillo e socievole con i suoi simili, ed è bravo al guinzaglio. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido.

ROCKY

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: non presenti

Su di lui: Rocky è giovane, e ama andare in passeggiata. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido.

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.