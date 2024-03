Tutti i pet da adottare a Milano

Anche per il mese di marzo torna il nostro appuntamento con gli amici a 4 zampe, ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia.

Cayenne, Ramona, Athena, Kaila e Jack sono i protagonisti di questo mese e noi siamo qui per farteli conoscere e, perché no, innamorare. Hanno sofferto tanto e meritano una vita migliore, ricca di amore, coccole e fiducia. I volontari di Pet Rescue ti aspettano a San Giuliano Milanese per presentarti i loro bellissimi amici a 4 zampe.

CAYENNE

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: pit bull

Malattie: negativa a malattie mediterranee

Su di lei: è buona e coccolona con le persone, tranquilla in passeggiata, giocherellona e compatibile con i suoi simili maschi. Si affida vaccinata e chippata.

Info: Pet Rescue Italia

RAMONA

Anni: 6 anni circa

Sesso: femmina

Genere: Pitbull Red Nose

Malattie: positiva alla Leishmaniosi ma in cura, con IBD, patologia Intestinale che necessita di cibo specifico.

Su di lei: Ramona ha sofferto molto, per questo è inizialmente diffidente con chi non conosce ma appena prende fiducia inizia a ricercare coccole. Per lei è meglio una famiglia senza animali e senza bambini.

Info: Pet Rescue Italia

ATHENA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: pit bull

Malattie: nessuna

Su di lei: Athena è stata trovata abbandonata per le strade dell’Albania. Era vittima di alcuni bambini che si divertivano a prenderla a sassate. Messa in sicurezza è arrivata da noi in cerca di una famiglia. Taglia media contenuta, simpaticissima, non adatta a famiglie con altri cani, gatti, e bambini.

Info: Pet Rescue Italia

KAILA E JACK

Anni: non precisati

Sesso: femmina e maschio

Genere: meticci

Malattie: nessuna

Su di loro: Kaila e Jack hanno sofferto molto, i loro occhi sono tristi, ma non hanno perso la fiducia e la speranza per questo aspettano qualcuno che si prenda realmente cura di loro.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.