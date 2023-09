Vieni a conoscere i pet in cerca di casa a Milano

Settembre è un po' come gennaio, che segna l'inizio di un nuovo anno da iniziare con il piede giusto, e il modo migliore per farlo è adottare un peloso in famiglia. Per questo oggi vogliamo farti conoscere tutti i pet ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia, a Milano. Siamo sicuri che te ne innamorerai!

THELMA

Anni: 7 mesi

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: dolcissima e buonissima, va d'accordo con i suoi simili e anche con i gatti. Attualmente si trova in provincia di Milano; per info 3355469557 whatsapp.

Info: Pet Rescue Italia

JACK

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: taglia media, molto dolce di carattere e tranquillo, adora le coccole e va d’accordo con tutti i suoi simili previo inserimento. Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

SEBASTIAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Sebastian è in grado di creare un legame straordinario quando entra in relazione con persone che sono capaci di dargli la sicurezza e guida di cui ha bisogno. Si affida vaccinato e chippato, previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

NIKITA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: è stata accalappiata dal canile di Licata con una lacerazione alla zampa, ma piano piano sta iniziando a scoprire il mondo: le passeggiate, le coccole, le attenzioni e le cure.cÈ una cagnolina dolcissima che merita di poter iniziare una nuova vita al fianco di una famiglia. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.