I pelosi in cerca di casa a Milano

Febbraio è il mese dell'amore, perché allora non darne un po' ai pelosi in cerca di una nuova famiglia?

Adottare un amico a 4 zampe è uno dei gesti d'amore più belli e significativi, ecco perché oggi vogliamo presentarti i cani in cerca di una casa a Milano.

Al momento sono tutti ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia, che ti aspetta a Milano per presentarti questi bellissimi amici pelosi!

ROCKY

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Rocky è giovane, ama andare in passeggiata, cerca affetto da chi conosce e si fida ed è ancora alla scoperta del mondo esterno quel mondo che, a causa dell’uomo, non ha mai conosciuto. Si affida vaccinato, chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

NIKITA

Anni: 8 anni

Sesso: femmina

Genere: Pit Bull

Malattie: nessuna

Su di lei: Nikita è un pit bull anziano e ha bisogno di trovare qualcuno con esperienza in questa razza e soprattutto con un cuore grande.

Info: Pet Rescue Italia

CORA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: Pit bull

Malattie: positiva alla Leishmaniosi

Su di lei: Cora cerca una persona con esperienza in questa razza e con voglia di iniziare un percorso insieme a lei dove instaurare un rapporto di fiducia e sicurezza. È una cagnolina dolcissima con chi conosce e con chi si fida, brava in passeggiata. Si affida vaccinata, chippata.

Info: Pet Rescue Italia

VENTO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: Pit bull

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Vento ha voglia di giocare, ha bisogno di attenzioni e di regole. Ha fatto e sta continuando a fare tantissimi progressi. Per lui si cerca qualcuno con esperienza in questa razza. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.