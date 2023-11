Novembre è sinonimo di giornate più corte, grige e buie, allora perché non portare in casa un po' di luce e calore accogliendo un amico a 4 zampe?

Adottare un cane dal canile è un gesto compassionevole che può cambiare la vita di entrambi. Sì, perché accogliere un peloso in famiglia dà calore, affetto e amore infinito e di questo ne siamo certi, per tale ragione, oggi vogliamo farti conoscere tutti i pet da adottare a Milano, ospiti dell'associazione Pet Rescue Italia. Continua a leggere!

RAMONA

Anni: 5 anni

Sesso: femmina

Genere: Pit Bull

Malattie: positiva Leishmaniosi attualmente in cura, con IBD patologia che necessita di cibo medicale, terapie mirate e accorgimenti nell’alimentazione.

Su di lei: non va d accordo con nessun animale.

Info: Pet Rescue Italia

MARLEY

Anni: 6 anni

Sesso: maschio

Genere: Pit Bull

Malattie: nessuna

Su di lui: amante delle passeggiate, delle corse e delle coccole, Marley ha bisogno di trovare qualcuno disposto a essere il suo punto di riferimento, la sua certezza e sicurezza. Per lui cerchiamo qualcuno con esperienza in questa razza. Attualmente si trova presso l'associazione Pet Rescue Italia, a San Giuliano Milanese( MI), con la speranza di poter iniziare una vera vita dimenticando così l'abbandono. Si affida chippato, castrato e vaccinato previo controlli pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

KAILA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: Kayla è una taglia media, sana, e buona con le persone, tranquilla e compatibile con i suoi simili. Si affida vaccinata e chippata previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

TIGRETO

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: è un cane bravo in passeggiata, giocherellone, dinamico e adatto a persone che conoscono e hanno avuto esperienza con questa razza. Non è compatibile con altri cani. Si affida vaccinato e chippato.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.