Pet Rescue Italia e i pet in cerca di adozione

Ottobre è tempo di autunno e di passeggiate nei parchi ad ammirare la bellezza della natura in questa stagione. Per rendere ancor più belle le tue attività all'aria aperta, perché non condividerle con un amico peloso? Se desideri adottare un amico a 4 zampe, l'associazione Pet Rescue Italia apre le porte a tutti coloro che vogliono accogliere un cane in famiglia.

Per questo oggi vogliamo presentarti i pet in cerca di casa!

SEBASTIAN

Anni: non precisati

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: negativo a malattie mediterranee

Su di lui: Sebastian è in grado di creare un legame straordinario quando entra in relazione con persone che sono capaci di dargli la sicurezza e guida di cui ha bisogno. Si affida vaccinato e chippato, previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

NIKITA

Anni: non precisati

Sesso: femmina

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lei: è stata accalappiata dal canile di Licata con una lacerazione alla zampa, ma piano piano sta iniziando a scoprire il mondo: le passeggiate, le coccole, le attenzioni e le cure.cÈ una cagnolina dolcissima che merita di poter iniziare una nuova vita al fianco di una famiglia. Si affida vaccinata, chippata e sterilizzata.

Info: Pet Rescue Italia

SNOOPY

Anni: 2 anni

Sesso: maschio

Genere: meticcio

Malattie: nessuna

Su di lui: Snoopy è un cane giocherellone, che ama andare in passeggiata. Per lui cerchiamo qualcuno che sappia dargli regole e attenzioni, qualcuno disposto a fare un percorso con un educatore ( Snoopy si trova a San Giuliano Milanese- Milano). Si affida vaccinato e chippato previo colloqui pre e post affido.

Info: Pet Rescue Italia

RAMONA

Anni: 5 anni

Sesso: femmina

Genere: Pit Bull

Malattie: positiva Leishmaniosi attualmente in cura, con IBD patologia che necessita di cibo medicale, terapie mirate e accorgimenti nell’alimentazione.

Su di lei: non va d accordo con nessun animale.

Info: Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia

Presente sul territorio milanese dal 2017, Pet Rescue Italia è un’associazione nata dalla volontà di un gruppo di persone che avevano come obiettivo principale aiutare gli animali in difficoltà e dargli una nuova possibilità.

Nella onlus situata in via Cascina Santa Brera a San Giuliano Milanese, i volontari si prendono cura dei loro ospiti, da quando arrivano, fino a quando vengono adottati. Infatti, prima di affidarli ad un nuovo proprietario si organizzano colloqui pre e post affido per essere certi che i pet vengano adottati in un ambiente idoneo e adatto alle loro necessità.

Non sempre si ha la possibilità di condividere la propria vita con i pelosi, per questo Pet Rescue Italia da la possibilità di adottarli a distanza.

Per conoscere i pelosi ospitati dall’associazione e mettervi in contatto con Pet Rescue Italia potete chiamare il numero 3466856947, visitare il sito oppure la pagina Facebook.