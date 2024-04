“Amici a quattro zampe” il progetto di pet therapy dell'Istituto Enrico Fermi

Il progetto "Amici a Quattro Zampe" avviato presso l'ICS Enrico Fermi a San Giuliano Milanese si distingue come un intervento innovativo che utilizza il potenziale terapeutico dei cani. Questo programma richiede un'organizzazione e una programmazione specifica da parte di un'équipe multidisciplinare, poiché si basa su tre tipi di interazione: libera, guidata e ritualizzata.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici e ambiziosi: dalla conoscenza degli animali d'affezione alla promozione del rispetto e della consapevolezza nei confronti degli animali stessi. Inoltre, si mira a favorire lo scambio tra bambini e animali, arricchire il lessico scientifico, stimolare le capacità cognitive e sociali dei partecipanti, e creare dinamiche di gruppo che promuovano la collaborazione e il rispetto delle norme relazionali.

Per raggiungere tali obiettivi, il progetto ha scelto di impiegare un cane dal carattere giocoso, curioso e incline al contatto fisico e sociale, rendendolo particolarmente adatto per lavorare con bambini e persone fragili. I pet protagonisti di questo progetto sono Happy e Ribes, due Golden Retrivier.

Il progetto e gli interventi assistiti con animali

Una delle priorità dell'Istituto è garantire un ambiente inclusivo dove ogni studente si senta accettato e supportato. Il progetto "Amici a Quattro Zampe" si inserisce perfettamente in questa visione, offrendo agli studenti con diversi livelli di abilità e necessità la possibilità di partecipare attivamente e trarre vantaggio da un'esperienza educativa positiva.

Gli interventi assistiti con l'ausilio del cane sono noti per i loro molteplici benefici per gli studenti, tra cui un aumento dell'autostima e della fiducia in se stessi, una maggiore capacità di gestire lo stress e l'ansia, e un miglioramento delle abilità motorie e cognitive. Questo progetto si propone di offrire, inoltre, un nuovo livello di supporto emotivo ed educativo, aiutando gli studenti a superare le sfide quotidiane che incontrano.

Questo l'intervento della Dirigente scolastica, prof.ssa Lucia Gregoretti:

“Gli interventi assistiti con gli animali (I.A.A.) si basano sulla relazione e sull’interazione uomo – animale al fine di migliorare il benessere psicologico e fisico della Persona. L’animale, nella fattispecie per il progetto verrà utilizzo un cane, ha la peculiarità di essere non solo accolto con piacere, ma di accogliere a sua volta,

senza alcuna barriera o giudizio. L’animale è quindi un essere empatico e accogliente. Nell’interazione con l’animale si ha la possibilità di osservare il funzionamento delle Persone, e di comprendere le rappresentazioni mentali che hanno la funzione di veicolare la percezione e l’interpretazione degli eventi da parte dell’individuo, consentendogli di fare previsioni e crearsi aspettative rispetto alle proprie relazioni, ci consente inoltre di scegliere una modalità di relazione ottimale in base agli eventi. Quanto appena descritto, viene definito MOI (Modello Operativo Interno). I M.O.I. influenzano le emozioni e i processi cognitivi, memoria, attenzione, comportamento e sentimenti.”

In conclusione, il progetto "Amici a Quattro Zampe" rappresenta un passo significativo nell'approccio educativo dell'istituto, promuovendo un ambiente inclusivo e positivo dove ogni studente ha l'opportunità di crescere, imparare e guardare con fiducia ed entusiasmo al proprio futuro.