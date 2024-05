Oltre 1.000 pazienti pediatrici supportati dalla cat therapy

A un anno dal lancio, Royal Canin e Frida’s Friends presentano l’impatto di uno tra i primi progetti con i gatti protagonisti di attività di pet therapy: in 12 mesi, attraverso oltre 100 sedute negli Ospedali Niguarda e Fatebenefratelli di Milano, sono più di 1.000 i pazienti pediatrici tra i 6 mesi e i 15 anni supportati dalla cat therapy.

Il progetto nasce con l’obiettivo di contribuire nel percorso di guarigione dei piccoli pazienti dei reparti di pediatria attraverso l’impatto positivo che i gatti possono avere sulle persone, stimolando emozioni positive come l'autostima, la cura e l’amore per se stessi, la serenità.

Gli impatti positivi della Cat Therapy sono tanti:

L’area relazionale, grazie miglioramento della socializzazione e della partecipazione a nuove attività e capacità di interazione, diminuzione della chiusura in se stessi, miglioramento della relazione con i terapeuti

L’area psicomotoria, con il miglioramento di alcuni movimenti specifici

L’area cognitiva, con un impatto sulla la memoria a breve termine, sull’attenzione e sulle capacità di concentrazione

L’area affettiva, con il miglioramento della relazione affettiva con l'animale.

Durante l’anno, Fondazione Royal Canin e Frida’s Friends Onlus hanno raccolto alcune testimonianze dei bambini e delle famiglie che hanno preso parte alle attività di cat therapy:

“L’esperienza con i gatti è stata una esperienza molto bella e rilassante, anzi non mi sono rilassato tanto da mesi.”

“Vedere Emma tranquilla e serena in un momento così ignoto e talvolta fragile è stato bellissimo. Grazie perché quello che fate è stupendo e importante. Emma, Alessia, Dario”

L’impegno della Fondazione Royal Canin, che opera in tutto il mondo e sostiene ad oggi 15 progetti, nasce dalla consapevolezza che cani e gatti rendono da sempre il mondo un posto migliore per noi, non solo grazie alla gioia che ci regalano: la loro vicinanza, infatti, dà numerosi benefici, e l’obiettivo della Royal Canin Foundation è proprio quello di sostenere il ruolo positivo degli animali domestici per la salute e il benessere umano, creando un valore a lungo termine per la società.

È proprio in quest’ottica che Frida’s Friends Onlus ha operato nei maggiori Istituti Ospedalieri del Nord Italia per oltre tredici anni promuovendo i benefici della Pet Therapy, ottenendo consensi e riconoscimenti per l’alta professionalità e innovazione dei progetti proposti a cui si sono aggiunte sempre più richieste di intervento in molteplici strutture medico-sanitarie, da tutta Italia. Per maggiori informazioni www.fridasfriends.it.