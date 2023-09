Dog Fashion Day: l’evento benefico di Pet Rescue Italia

Pet Rescue Italia è presente sul territorio milanese dal 2017; come aveva annunciato il presidente dell’associazione Gianluca Maletti, nel 2021 l’area è stata venduta e i nuovi proprietari hanno deciso di non volere più un canile; a tutto ciò, sono state rinvenute irregolarità edilizie nei box dedicati ai cani e, di conseguenza, ATS ha bloccato la struttura e inviato un’ingiunzione di sfratto.



Ad oggi, però l'associazione si prepara a festeggiare un altro anno di attività, e per questo tutti coloro che collaborano con l’associazione si sono impegnati per dare vita a un evento davvero unico e imperdibile, che ha come obiettivo aiutare i pet in cerca di una famiglia, stiamo parlando del Dog Fashion Day.



Un evento benefico, aperto a tutti, che si terrà presso il centro commerciale Fashion City Outlet, a San Giuliano Milanese. L’obiettivo dell’iniziativa è aiutare i piccoli cagnolini ospiti di Pet Rescue Italia in cerca di casa.



L’evento si terrà la prossima domenica 17 settembre, per un pomeriggio dedicato ai nostri amici a quattro zampe.



I volontari dell’associazione ti aspettano dalle ore 14:30 fino alle 19:30. Durante l’evento si potrà partecipare a tante attività insieme ai cagnolini, conoscere i cani ospiti di Pet Rescue in cerca di casa, ascoltare gli interessanti interventi di esperti, assistere alla dimostrazione della Protezione Civile e festeggiare un altro anno di attività dell’associazione.



Puoi consultare il programma qui di seguito.