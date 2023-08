Stella, dolce pitbullina, cerca casa

Stella, bellissima pitbullina di taglia media, nata il 27 marzo 2021, cerca casa.

L'annuncio in una nota della Lega nazionale per la Difesa del cane: "È stata ritirata presso un’abitazione privata, dove ha avuto dei cuccioli e, sfruttata come fattrice sarebbe stato il suo destino. In rifugio patisce la mancanza di un legame forte, una relazione esclusiva, un riferimento costante. Estremamente sensibile soffre molto la reclusione ha bisogno di persone che abbiano tempo da dedicarle per condividere esperienze e attività con la consapevolezza che Stella non è un cane per tutti".

"Nel campo mobility dimostra tutta la sua voglia di fare e collaborare, lavora sodo e si cimenta anche con gli attrezzi più impegnativi, accompagnata da una dei responsabili che conosce ma che non è certo quel riferimento esclusivo che potrebbe essere un componente famigliare", conclude la nota.

Come conoscere Stella

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 - Segrate (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www. legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l'anno

dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 17