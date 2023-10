Il Fashion City Outlet per un futuro più green e sostenibile

Una splendida iniziativa targata Fashion City Outlet, a San Giuliano Milanese, vede protagoniste le nuove colonnine Supercharger V4 installate presso il parcheggio del Retail park alle porte di Milano, facilmente raggiungibile dalle due tangenziali milanesi.

Quali sono le caratteristiche che ci piacciono? Partiamo col dire che tutte hanno la capacità di raggiungere i 350 kW di potenza, display con le istruzioni, cavo più lungo e lettore di carte di credito.

Da sottolineare, inoltre, che la stazione di ricarica a Milano è completamente nuova e dovrebbe essere accessibile davvero a tutti.

L’inaugurazione di queste colonnine Supercharger 4, fa parte di un più ampio progetto di sostenibilità e attenzione al sociale, che sta molto a cuore alla proprietà del Fashion City Outlet.

Presso il Fashion City Outlet di via Po 12 a San Giuliano Milanese, quindi, non si fa solo shopping ma si pensa anche all'ambiente, alla sostenibilità e ai bambini. Quest'ultimi, ad esempio, possono giocare nell’area verde per loro appositamente creata, così come organizzare, previo contatto con la direzione, le loro feste di compleanno e molto altro ancora.

Attenzione massima anche per agli amici a 4 zampe! Sì, perché nel Retail Park Fashion City Outlet puoi trovare e usufruire del DOG FASHION PARK; cos'è? Una fantastica area sgambamento cani protetta.

Ma non è tutto, perché lo scorso mese di settembre proprio qui si è svolto un evento benefico in favore dell’associazione animalista Pet Rescue Italia, associazione con la quale il Fashion City Outlet ha avviato una stretta collaborazione volta alla cura e al sostegno del benessere degli animali in difficoltà.

La diffusione delle colonnine di ricarica nel nostro Paese rappresenta un enorme e fondamentale passo in avanti verso la promozione delle auto elettriche, ancora poco diffuse. Ecco perché il Fashion City Outlet ha voluto abbracciare questa iniziativa con l’obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti, e procedere spediti verso un futuro più green e sostenibile per l'intera comunità.