Lega Nazionale per la difesa del cane a Milano, i numeri del 2023

Il Gruppo Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano è nato esclusivamente con lo scopo di dare visibilità agli ospiti del rifugio e per restare in contatto tra volontari, simpatizzanti e adottanti. Altro scopo è quello di informare su necessità di aiuto (cibo, coperte e altro) e su eventi organizzati dai volontari o altri per la raccolta fondi a favore del rifugio.

I numeri del 2023

275 i cani e 95 i gatti accolti nel nostro Rifugio e 277 i cani e 94 i gatti che sono stati adottati.

24 le entrate straordinarie, tra cui otto conigli nani e sette porcellini d’India, per ventiquattro adozioni altrettanto straordinarie.

200 gli animali operati dal nostro staff veterinario.

Il Rifugio di Segrate

Un Rifugio all’avanguardia, da poco ristrutturato per dare a tutti gli ospiti il massimo del comfort che Laura Rossi, Presidente dell’ Associazione, ha realizzato con tenacia. Laura, che si era lasciata alle spalle una professione come danzatrice classica professionista e che ha dedicato tutta la sua vita a cani e gatti trovatelli, ci ha purtroppo lasciato, dopo una lunga malattia, a Luglio 2023.

Nel Rifugio dell’hinterland continuano il suo lavoro Andrea, Cristina, Elisa e una marea di giovanissimi volontari, mentre Esther si occupa del nostro Ufficio Amministrativo. Prezioso il tempo che i volontari dedicano al Rifugio “consentendo ad ogni 4 zampe di uscire per lunghe passeggiate due volte al giorno”.

Questo luogo è nato grazie all donazione del terreno che è stata fatta all’ indomani della chiusura del precedente rifugio aperto sin dal 1950. Ospiti del rifugio anche due galline, e cuccioli appena arrivati. “Siamo qui dal 1991 e questa è una delle prime sezioni della Lega del Cane nate in Italia. Il Rifugio oggi lavora in convenzione con molti Comuni lombardi ma da una mano anche alle sezioni del Sud Italia che spesso si trovano in difficoltà con canili affollati.

