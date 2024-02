Cani e gatti, Coop lancia 4 nuove linee per la loro alimentazione

Diversificare e aumentare l'offerta di prodotti a marchio Coop dedicati alla corretta alimentazione degli amici animali, per venire incontro alle (mutate) esigenze della clientela, oggi più attenta alla qualità e al benessere dei 'pets', guardando alla convenienza economica ma, come sempre, tenendo presenti l'etica d'impresa, la sicurezza alimentare e l'impatto ambientale. È una proposta unica nel suo genere nel mondo della Gdo, quella che Coop mette in campo con più di 200 prodotti in 4 nuove linee dedicate a cani e gatti, nel quadro di un ridisegno complessivo dei prodotti a marchio, lanciato nel 2022, con cui in 3 anni si giungerà a più di 5mila nuove proposte a scaffale.

L'iniziativa si inserisce anche nel progetto fotografico 'Alimenta l'amore', raccolta solidale e set fotografico ideata da Silvia Amodio, che compirà 10 anni nel 2024 (l'appuntamento col set sarà a fine giugno al Castello Sforzesco di Milano): solo nel circuito Coop Lombardia, dal 2014 sono stati donati 4 milioni e mezzo di pasti e, nel 2022, a livello nazionale, sono state raccolte 75 tonnellate di alimenti, destinate a 338 canili e gattili.

Nei panni degli animali

"Presentiamo una gamma di strumenti a disposizione di chi frequenta i nostri punti vendita, per dedicare la maggiore attenzione possibile all’alimentazione e di conseguenza al prendersi cura degli animali da compagnia", ha dichiarato Domenico Brisigotti, direttore generale di Coop Italia, presentando le nuove linee a Milano, giovedì 1° febbraio, presso la Coop di via Arona: "Ci siamo messi nei panni degli animali ideando i prodotti più equilibrati per loro. Abbiamo approcciato questo mercato con la serietà e la competenza che ci caratterizza generando una profondità di offerta che si avvicina a quella degli specialisti di settore, con l’aggiunta del binomio qualità-convenienza di Coop".

Ma come sono nate queste linee? La Coop ha parlato a lungo con i fornitori per dare loro precise linee guida, come ha spiegato Caterina Gozzoli, product specialist di Coop Italia: "Non si è trattato di una mera apposizione di etichette Coop sui prodotti, ma di un rapporto di collaborazione con i fornitori per formulare prodotti ad hoc, dalla selezione delle materie prime al bilanciamento delle formulazioni. Un esempio? L'assenza di coloranti, per noi fondamentale, sacrificando un aspetto più giocoso, come per gli snack, in favore della salute dell'animale".

Le quattro linee

In concreto, Coop offrirà una linea 'storica', denonimata "Amici speciali", fortemente rivisitata, che rimane il cuore dell'assortimento con un buon rapporto qualità-prezzo e un assortimento ampio, che va a coprire non solo l'alimentazione ma arriva fino alle lettiere. E poi tre linee 'premium': "Plat du jour", che si concentra soprattutto sull'umido (come gli straccetti in salsa con agnello e verdure per cani gourmet o la mousse ricca di pollo, di tacchino, di pesce azzurro, di trota per i mici); "Imprinta", con ingredienti 'superfood' e naturali; e 'Esigo', con nutrimenti specifici (vitamine, sali minerali, omega 3 e 6) e alimenti specifici per diete o per prevenire disturbi.

La collaborazione con la Statale

Fondamentale la collaborazione con l'Università Statale di Milano e con il team guidato da Valentino Bontempo, ordinario di Nutrizione e alimentazione animale. "La scienza dell'alimentazione del cane e del gatto è relativamente giovane: dagli anni '90 si è assistito a una conoscenza maggiore, con conseguente sviluppo di prodotti che coprono le varie esigenze di vita e salute. Anche i proprietari sono sempre più esigenti in tal senso, e chi produce 'pet food' deve accontentare due 'clienti': il consumatore (l'animale) e l'acquirente", ha detto Buontempo ricordando che la ricerca si muove sia nella riformulazione del cibo, sia nell'apporto nutritivo, sia nelle migliori materie prime, sia anche nell'evoluzione tecnologica durante la produzione: ad esempio, con temperature di cottura inferori si perdono meno nutrienti.

Quasi 20 milioni di gatti e cani

In Italia si contano 10,2 milioni di gatti e 8,8 milioni di cani, entrambi in aumento negli ultimi 10 anni. Un italiano su due tra i 18 e i 65 anni (il 53%, per l'esattezza) ha un animale domestico, il 15% vorrebbe averlo e un altro 15% lo ha avuto in passato. Tradotto, significa che quasi 8 italiani su 10 hanno convissuto, almeno una volta, con un animale domestico. Queste percentuali sono abbastanza uniformi lungo tutto lo Stivale, ma differiscono per fasce d'età: Il 60% dei 55-65enni convive attualmente con un animale domestico, contro il 44% dei 18-29enni, il 49% dei 30-44enni e il 56% dei 45-54enni.

Il rapporto tra animali domestici e residenti, in Italia, è di 323 su 1.000, e siamo il terzo Paese in Europa per numero di cani e gatti domestici dopo Germania e Francia. Secondo l'ufficio studi Coop, il mercato legato alla spesa che sostengono i proprietari per gli animali domestici nel 2023 vale, in Italia, 6,8 miliardi di euro all'anno, tra cibo (4,3 miliardi, 64%), visite veterinarie (1,3 miliardi, 20%) e altre spese (1,1 miliardi, 16%).