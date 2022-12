Chiude un tratto di autostrada alle porte di Milano

Un pezzo dell'autostrada A8 Milano-Varese, e più precisamente il tratto tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A9, sarà chiuso al traffico per consentire i lavori di ampliamento della quinta corsia nelle notti tra lunedì e martedì 20 dicembre e tra mercoledì e giovedì 22 dicembre. Il fatto è stato comunicato da società Autostrade attraverso una nota.

La chiusura scatterà alle 22 e terminerà alle 5 del mattino. Più nel dettaglio sarà chiuso il tratto compreso tra Fiera Milano e l'allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso, verso Chiasso; contestualmente sarà chiusa l'area di servizio "Villoresi est". Due percorsi alternativi consigliati:

per chi è diretto verso Chiasso, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale nord di Milano verso Monza, uscire allo svincolo di Baranzate, proseguire poi sulla SP233 della Varesina in direzione Varese ed entrare sulla A9 allo svincolo di Origgio;

per chi è diretto verso Varese, o A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo Fiera Milano, immettersi sul Raccordo Fiera R37 verso Rho/SS33 del Sempione, seguire le indicazioni per Varese ed entrare sulla A8 allo svincolo di Legnano.

Non solo, sempre negli stessi giorni (e negli stessi orari) sarà chiuso per chi proviene da Rho l'allacciamento con la A8 Milano-Varese (in entrambe le direzioni) sul raccordo Fiera Milano R37/A8. Sulla A52 tangenziale nord di Milano, inoltre, sarà chiuso, per chi proviene da Monza, l'allacciamento con la A8 Milano-Varese, verso Varese. Società autostrade consiglia i seguenti itinerari alternativi: