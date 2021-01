"Fare biotestamento è facile e gratis": la campagna dell'associazione Luca Coscioni

Il messaggio è scritto a caratteri cubitali: “Fare biotestamento oggi è facile e gratuito”. Sono i manifesti dell’associazione Luca Coscioni comparsi nelle stazioni della metropolitana di Milano. L’obiettivo è uno dolo: sensibilizzare sul diritto di scelta sul loro fine vita. Secondo un recente sondaggio di Swg commissionato dalla Associazione Luca Coscioni, il testamento biologico è conosciuto dall’83% degli intervistati, ma il 71% ignora le procedure per il rilascio delle Disposizioni.

“A più di tre anni dalla legge sul testamento biologico, sono ancora molti gli ostacoli che ne impediscono una sua piena applicazione. Primo fra tutti, la mancanza di una campagna di informazione istituzionale, destinata a medici, operatori sanitari e a tutti i cittadini italiani sul diritto di scelta sul loro fine vita”, si legge in una nota dell’associazione. E sotto ogni cartellone c’è un link al sito dell’associazione dove si può scaricare gratuitamente il modulo da compilare. Fino ad ora sarebbero più di 60mila i moduli per il biotestamento scaricati e compilati.

“Senza informazione, la legge sul testamento biologico per molti non esiste nemmeno. Su oltre 60 milioni di italiani, le stime ufficiali parlano di 200mila cittadini che hanno redatto le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento — ha commentato Marco Cappato, tesoriere dell’associazione —. Ciò significa che il diritto a scegliere è riservato a un'élite di persone particolarmente sensibili al tema e in grado di cercare da sé le informazioni”.