Il cantiere per cambiare i binari del tram in una strada di Milano

Dal 27 febbraio al 7 aprile cambiano percorso alcune linee dei tram Atm per via di un cantiere in via Farini: linee 2, 4 e 70. È in programma la manutenzione dei binari in via Farini, ha informato l'azienda sul proprio portale.

Tram 2

Non percorre la tratta Bausan-Baiamonti. Dopo la fermata Baiamonti, svolta in via Ceresio, piazzale Cimitero Monumentale e termina la corsa a Cenisio.

Linee alternative

- Bus 70 tra Baiamonti e Farini/Stelvio

- Filobus 92 tra Farini/Stelvio e Bausan

Tram 4

Non percorre la tratta Maciachini-Cairoli. Fa servizio solo tra Niguarda (Parco Nord) e Maciachini, dove fa capolinea.

Linee alternative

- M3 e M5 tra Maciachini e Monumentale

- Tram 12 o 14 tra Monumentale e via Cusani (Cairoli)

- Bus 70 tra Maciachini e Baiamonti (o Lega Lombarda)

- Tram 2 tra Baiamonti e via Cusani (Cairoli)

- Bus 57 tra Lega Lombarda e Cairoli

Bus 70 - Mappa del percorso

I bus verso Ceresio deviano da via Farini/Valtellina a Ceresio. Saltano le fermate via Farini/Ferrari e via Farini/Baiamonti. Passano per piazzale Cimitero Monumentale, via Ceresio all’altezza del civico 7, piazzale Baiamonti, via Volta, Bastioni di Porta Volta, piazza Lega Lombarda, via Montello.