EasyJet assume 1.000 persone. La formazione sarà (anche) a Milano

EasyJet assume 1.000 nuovi piloti entro il 2027, 200 posti sono già disponibili a partire da quest'anno. La compagnia aerea low cost apre il programma di formazione per cadetti 'Generazione EasyJet" con la quale permette agli aspiraniti piloti di conseguire il titolo ed entrare nella cabina di polotaggio nel giro di due anni con la qualifica di co-pilota. La formazione, con collaborazione con Cae, si svolge nelle accademie aeronautiche di Milano, Gatwick, Bruxelles e Madrid. L'addestramento, invece, si tiene negli Stati Uniti.

Per iscriversi al programma i cadetti devono aver compiuto 18 anni e possedere un minimo di cinque certificati generali di istruzione secondaria (Gcse) di grado C o superiore, tra cui matematicha, scienze e lingua inglese. Non è richiesta, invece, la laurea. I candidati devono ottenere il certificato medico Easa o Caa di Classe 1 e avere diritto illimitato di vivere e lavorare nel Regno Unito, nell'Ue o nella Svizzera viaggiando senza restrizioni. Parametro essenziale: parlare e scrivere fluentemente in inglese.

Per candidarsi sufficiente candidarsi nell'apposita sezione sul sito internet.