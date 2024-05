Atm assume personale: dove (e quando) presentarsi per i colloqui

Atm incontra utenti e possibili candidati organizzando un Job Tour itinerante a bordo di un bus elettrico. L'iniziativa è volta ad avvicinare le persone all'azienda di trasporti milanese, per far conoscere Atm e i suoi progetti di recruiting. Il tour si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio al centro commerciale Milanofiori di Assago e il weekend successivo, sabato 25 e domenica 26 al Centro di Arese. In questi giorni, per chi è interessato, sarà possibile lasciare il proprio Cv per candidarsi a lavorare in Atm. Non solo.

Nei giorni dedicati al Job Tour l'azienda organizzerà anche dei primi colloqui conoscitivi con chi si presenterà, grazie alla presenza del personale HR dell'azienda. "Il Job Tour rientra nei progetti di recruitment che Atm sta portando avanti per rispondere alle nuove esigenze del mutato scenario del mercato del lavoro e rendere più attrattivo il trasporto pubblico in un contesto notevolmente cambiato, che evidenzia una difficoltà dell’intero settore, e non solo, nel trovare risorse sia Italia sia all’estero", spiegano in una nota.

Lavoare in Atm

Atm investe sui futuri conducenti. L'azienda sostiene interamente i costi delle patenti, offrendo la possibilità di conseguire gratis la patente D e la Carta di qualificazione del conducente. Per i nei assunti, Atm si fa carico del contributo casa per i primi mesi di affitto. Per tutte le info è possibile visitare il portale https://www.lavorareinatm.it/