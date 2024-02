Il comune di Milano cerca i rappresentanti di alcuni enti

Il comune di Milano ha aperto un bando per la nomina di rappresentanti di Palazzo Marino in alcune associazioni, fondazioni e società a partecipazione comunale. Per proporsi è sufficiente inviare la propria candidatura direttamente sul sito del comune di Milano entro il 6 marzo, per poi concludere la procedura (sempre online) entro le 17.30 dell’8 marzo con l’accettazione della proposta.

Tra i posti disponibili anche una poltrona nel consiglio di amministrazione della Fondazione Asilo Mariuccia Onlus, in sostituzione di un dimissionario. Nel bando sono elencati i requisiti per le candidature. I futuri rappresentanti, infatti, dovranno presentare il proprio Cv che attesta il possesso di specifiche competenze professionali di gestione aziendale e servizi pubblici o di vigilanza e controllo.

Gli enti