Trenord cerca macchinisti e un project manager edile: ecco come candidarsi

Nuova selezione di personale in Trenord. L’azienda cerca macchinisti e un project manager edile. Le posizioni verranno aperte alle 11 di domani, 3 gennaio, quando sarà possibile inoltrare la candidatura sulla pagina ‘Lavora con noi’ di trenord.it. Il proprio profilo potrà essere inviato entro il 31 gennaio, giorno in cui si chiuderà la selezione.

Macchinisti

L’azienda ferroviaria lombarda è alla ricerca di responsabili della conduzione dei convogli, lavoro in stretta collaborazione con la sala operativa e con il capotreno. Chi verrà selezionato da Trenord parteciperà a un percorso di formazione utile per l’acquisizione delle competenze necessarie al ruolo, al termine del quale si consegue la licenza europea e il certificato complementare A4/B1 della durata di sei mesi. A questo punto, inizierà per i selezionati un periodo di addestramento e di tirocinio della durata di cinque mesi per poi entrare ufficialmente in servizio.

Nota importante per chi desidera candidarsi è la disponibilità agli spostamenti in tutto il perimetro lombardo e nelle regioni limitrofe, oltre che flessibilità oraria e propensione al lavoro di squadra.

Project manager edile

Trenord cerca anche un project manager edile da inserire nel team che supporta il responsabile manutenzione asset, impianti e attrezzature. Il ruolo verterà sulla gestione, la pianificazione e il controllo della manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere edili.

I candidati devono essere laureati in ingegneria edile, civile o in architettura, oltre ad avere un’esperienza pregressa tra i 3 e i 5 anni almeno. Inoltre, è richiesta la conoscenza della normativa sulla sicurezza dei cantieri (d.lgs 81) e la conoscenza della lingua inglese, del pacchetto Office e di Autocad. La sede di lavoro sarà quella di Rho, ma è importante essere disponibili a trasferte giornaliere.